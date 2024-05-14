Ворскла — Шахтер: прогноз букмекеров и где смотреть финал Кубка Украины

Шахтер и Ворскла разыграют Кубок Украины по футболу сезона-2023/24. Игра состоится 15 мая в Ровно на стадионе Авангард.

Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров на игру Ворскла — Шахтер

По мнению букмекеров, фаворитами матча Ворскла — Шахтер являются подопечные Марино Пушича. На победу горняков принимают ставки с коэффициентом 1.31. Успех полтавского клуба оценивают в 13.00.

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Ничейный исход встречи между Ворсклой и Шахтером в основное время — 6.10.

Прогноз букмекеров на Ворскла — Шахтер, что горняки выиграют в компенсированное время, оценивают в 10.00, на полтавчан дают 20.00. Шансы обоих клубов победить после серии пенальти составляют 12.00.

Где смотреть Ворскла — Шахтер

Футбольные болельщики могут посмотреть игру Ворскла — Шахтер в прямом эфире на телеканале ICTV2.

Трансляция будет доступна как клиентам кабельного телевидения, так и пользователям онлайн-платформ с функцией ТВ. Комментаторами встречи станут Денис Босянок и Роман Бебех.

Матч доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с Виталием Романовым из Днепра. Ему будут помогать: Семен Шлончак (Черкассы) и Владимир Высоцкий (Запорожье). Четвертый арбитр — Марина Стрелецкая (Сумы).

За VAR будет отвечать Алексей Деревинский (Хмельницкий), которому будет ассистировать Руслан Ермоленко (Чернигов).

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