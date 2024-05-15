Бой Усик — Фьюри: дата и время начала поединка за абсолют

Боксерский поединок между тяжеловесами украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

Об этом в начале февраля сообщила промоутерская компания британца Queensberry Promotions.

Новая дата боя Усика и Фьюри

— Бой за безоговорочный титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком перенесен на 18 мая в Эр-Рияде, — говорится в сообщении.

Место проведения поединка осталось без изменений — он состоится в столице Саудовской Аравии Рияде.

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Оба боксера сойдутся в поединке за звание абсолютного чемпиона — первого в супертяжелом весе с 1999 года.

Время начала трансляции боя Усик — Фьюри

Бой Усик — Фьюри состоится на стадионе Kongdom Arena. Точное время выхода боксеров на ринг и начало боя объявят позже.

Ориентировочно трансляция боя Усик — Фьюри начнется не раньше 01:30 ночи 19 мая по киевскому времени. Отметим, что предыдущий большой бой в Рияде между Энтони Джошуа и Франсисом Нганну тоже ориентировочно должен был начаться после 00:30, но боксеры вышли на ринг после 2:20 ночи.

Фанаты со всего мира смогут посмотреть бой на платформе DAZN по подписке. Но, вероятно, в Украине поединок Усик — Фьюри будет транслировать и платформа Megogo. Однако по состоянию на сейчас об этом не объявлено.

Почему перенесли дату боя

На днях стало известно, что бой между Фьюри и Усиком, который ожидался 17 февраля, не состоится.

Поединок был отменен из-за травмы, которую получил британский спортсмен во время спарринга 2 февраля.

Журналист, который первым сообщил о переносе поединка, назвал рассечение британца серьезным, а сама травма потребует наложения швов.

Поединок за абсолютное чемпионство

Усик, на счету которого 21 победа, из которых 14 нокаутом (21-0-0, 14 КО), и британец Фьюри (34-0-1, 24 КО) должны были встретиться 17 февраля в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе со времен боя Леннокс Льюис — Майк Тайсон в 2002 году.

Сначала бой Фьюри — Усик планировался на конец декабря, но в октябре британец провел тяжелый поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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