Спокойной ночи, Тайсон! Это было легендарно! Реакция спортсменов на победу Усика

Украинский боксер Александр Усик победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Он объединил титулы WBA, WBO, IBF и WBC.

Бой Усик — Фьюри состоялся в Рияде на Kingdom Arena.

Факты ICTV собрали реакции мира спорта на историческую победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

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Бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис, комментируя победу украинца, назвал Усика Александром Великим.

– Сегодня вечером мы стали свидетелями великолепного поединка, который вошел в историю. Я был рад приветствовать любого из этих невероятных чемпионов в клубе абсолютов хэвивейта, и сегодня это был Александр Великий. С нетерпением жду их следующих поединков. Усик доказал, что никогда не поздно пополнить свое наследие, — написал Льюис.

Промоутер Эдди Хирн поздравил Александра Усика с победой и назвал его лучшим супертяжеловесом на данный момент. Он отметил, что Усик дважды одолел Джошуа, а теперь победил Фьюри.

Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко также отреагировал на бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

— Такой непростой бой! Такая важная победа для Александра, для Украины! Спасибо. Абсолютный чемпион! Слава Украине! — написал в Instagram Шевченко, выложив фото с победителем.

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Форвард сборной Украины и испанской Валенсии Роман Яремчук отреагировал на победу Усика в сторис. Он он опубликовал кадр с боя, на котором Усик попадает в голову Фьюри, и пошутил: Спокойной ночи, Тайсон.

Футболист Шахтера Ярослав Ракицкий также поздравил Усика с победой: Абсолютный чемпион мира! С победой, казак! Ты — гордость нации!

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Лучший и чемпион мира! Так отреагировал на победу голкипер Полесья Денис Бойко, комментируя победу украинца в бою с британцем.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, реагируя на победу Усика, написал: Это было легендарно!

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала в Instagram стоп-кадр после победы Усика с трансляции и добавила: Что за бой!

Чемпион WBC, WBO и WBA в полусреднем весе Теренс Кроуфорд также прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

— Ребята, вам лучше уважать Усика. Он однозначно претендент №1 на звание P4P бойца в мире. Я не хейтер. Он в высшем дивизионе побил главного, который побил другого главного, продемонстрировав то, что он уже показывал. Салют, брат! — написал Кроуфорд.

Напомним, бой Усик — Фьюри продолжался все 12 раундов. В девятом раунде британец побывал в нокдауне. Судьи раздельным решением присудили победу украинскому боксеру 115-112, 114-113 и 113-114.

Это первый в истории поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов. Александр защищал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF, а Фьюри – титул чемпиона WBC.

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