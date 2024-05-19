Усик после боя попал в больницу из-за подозрения на перелом челюсти

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сразу после боя против Тайсона Фьюри отправился в больницу.

Об этом сообщил журналист и инсайдер Майкл Бенсон в социальной сети X.

Усик попал в больницу: что известно о его здоровье

По информации Бенсона, украинец пропустит пресс-конференцию после боя.

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Он сообщил, что Усик отправился в больницу с подозрением на перелом челюсти.

Промоутер украинца Александр Красюк сообщил, что Усик поехал в больницу после победы над Тайсоном Фьюри по рекомендации врачей.

Обновлено в 04:30.

Через некоторое время украинский боксер все же приехал на пресс-конференцию вместе с промоутером Александром Красюком.

Напомним, бой Усик — Фьюри продолжался все 12 раундов. В девятом раунде британец побывал в нокдауне. Судьи раздельным решением присудили победу украинскому боксеру 115-112, 114-113 и 113-114.

Это первый в истории поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов. Александр защищал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF, а Фьюри титул чемпиона WBC.

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