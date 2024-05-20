Усик — Фьюри: появилось видео с реакцией Джошуа на объявлении результатов

Британский боксер Энтони Джошуа считает, что судейское решение по итогам боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, когда украинец одержал победу, было правильным.

Усик победил Фьюри со счетом 115-112, 113-114, 114-111 в саудовском Рияде и стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе с 2000 года.

Реакция Джошуа на победу Усика

Реакцию британца зафиксировал телеканал TNT Sports после финального гонга, и на вопрос, кто, по его мнению, победил в бою, он сразу ответил: “Усик”.

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Cristiano Ronaldo, Eddie Hearn, and Anthony Joshua react to the #FuryUsyk score cards #RingOfFire pic.twitter.com/2SVvUdLjV0 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) May 19, 2024

Промоутер Джошуа Эдди Хирн также рассказал о реакции боксера: Джошуа считает, что победил Усик.

— Он (Джошуа, Ред.) сказал: “Усик выиграл легко”. Опять же, оценка — вещь субъективная. Я думал, что Фьюри боксировал фантастически хорошо в первых шести раундах… Я думал, что Фьюри контролировал ситуацию и выглядел фантастически в седьмом, восьмом. Девятый был очевидно массивным, как он выжил, я не знаю, — сказал Хирн, добавив, что Усик был невероятным.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Он объединил титулы WBA, WBO, IBF и WBC.

После боя Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring. Вторым стал японец Наоя Иноуэ, а тройку лидеров замкнул Теренс Кроуфорд из США.

Скриншот: TNT Sports

Источник : Independent

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