Усик — Фьюри: появилось видео с реакцией Джошуа на объявлении результатов

Британский боксер Энтони Джошуа считает, что судейское решение по итогам боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, когда украинец одержал победу, было правильным.

Усик победил Фьюри со счетом 115-112, 113-114, 114-111 в саудовском Рияде и стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе с 2000 года.

Реакцию британца зафиксировал телеканал TNT Sports после финального гонга, и на вопрос, кто, по его мнению, победил в бою, он сразу ответил: “Усик”.

Cristiano Ronaldo, Eddie Hearn, and Anthony Joshua react to the #FuryUsyk score cards #RingOfFire pic.twitter.com/2SVvUdLjV0

— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) May 19, 2024