Олимпиада-2024: расписание соревнований и когда будут выступать украинцы

Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля с церемонии открытия и продлятся до 11 августа. Во Франции разыграют всего 329 комплектов наград.

Однако в некоторых видах спорта соревнования начались 24 июля. Прежде всего речь идет о командных видах спорта, в частности, о футболе, в котором на Олимпиаде дебютировала команда Украины.

Факты ICTV представляют календарь и расписание Олимпийских играх-2024, а именно главных соревнований и выступлений украинской команды на соревнованиях.

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Олимпийские игры-2024: расписание соревнований

24 июля

20:00. Футбол: Ирак — Украина;

Подопечные Руслана Ротаня первыми стартовали на Олимпиаде в Париже с украинских спортсменов в матче группы B против команды Ирака.

В этот день сыграли мужские футбольные матчи во всех квартетах в рамках номинально первого тура. С подробным расписанием футбольного турнира на Играх-2024 , вы можете ознакомиться в материале.

Также 24 июля начались соревнования по регби у мужчин.

25 июля

Состоялись соревнования по гандболу (женщины), стрельбе из лука (женщины и мужчины), регби, футбол (женщины).

В стрельбе из лука Украину представила Вероника Марченко, а среди мужчин ‒ Михаил Усач.

26 июля

В этот день в 20:00 началась церемония открытия Олимпийских игр. Изюминкой церемонии открытия соревнований стало то, что она впервые прошла вне стадиона — в сердце Парижа на реке Сена.

27 июля

В этот день разыграли первые олимпийские медали в стрельбе, а именно в миксте из пневматической винтовки на 10 м.

Украинские спортсменки соревновались в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Также квалификация в спортивной гимнастике определила путь для наших гимнастов-мужчин. Они гарантировали себе место в восьмерке лучших в финале.

Украинская сборная по футболу одержала победу во втором матче в группе В с Марокко.

12:00. Прыжки в воду : 3 м, синхрон, женщины, финал;

: 3 м, синхрон, женщины, финал; 16:30. Спортивная гимнастика: квалификация, мужчины;

квалификация, мужчины; 18:00. Футбол: Украина — Марокко;

Украина — Марокко; 20:50. Фехтование: женщины, шпага.

Также состоялись соревнования по бадминтону, гандболу (мужчины), гребле, стрельбе, волейболу, конному спорту, дзюдо, настольному теннису и хоккею на траве.

28 июля

10:30. Спортивная гимнастика : квалификация у женщин;

: квалификация у женщин; 11:00. Дзюдо: поединки до 66 кг у мужчин;

поединки до 66 кг у мужчин; 12:30. Настольный теннис: матч Песоцкой в 1/32 финала;

матч Песоцкой в 1/32 финала; 13:00. Теннис: матчи первого круга;

матчи первого круга; 22:42. Плавание: 100 м на спине, финал;

На этот день расписание Олимпийских игр-2024 предлагает поклонникам спорта финальные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета. К сожалению, Елена Костевич не смогла преодолеть квалификацию.

В дзюдо в весе до 66 кг выступил Богдан Ядов, но к сожалению уступил в 1/8 финала. Также стартовали украинские теннисистки, которые не смогли это сделать 27 июля из-за погодных условий в Париже. Пловец Александр Желтяков стартовал на Играх-2024, но не преодолел квалификацию в заплыве на 100 метров на спине.

Кроме того, удачно начала выступления на Олимпиаде-2024 Маргарита Песоцкая в настольном теннисе, одолев представительницу Таиланда.

29 июля

В этот день начали соревнования бронзовый призер Токио-2020 в дзюдо Дарья Билодид и чемпионка Игр Ольга Харлан.

Состоялись соревнования по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м в миксе, где выступали Елена Костевич и Виктор Банкин. Также соревновалась пловчиха Ника Шарафутдинова и пловец Михаил Романчук — но стрелки и пловцы не поднялись выше квалификации.

В боксе после поражения завершил выступления Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг).

Кроме того, в программе был запланирован финал командного многоборья в мужской спортивной гимнастике, куда попала наша команда. Состоится и финал прыжков в воду с 10-метровой башни, где выступили украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх.

10:00. Фехтование: старт соревнований у саблисток;

старт соревнований у саблисток; 10:15. Стрельба: квалификация в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м (микс);

квалификация в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м (микс); 11.00. Дзюдо: старт соревнований в весе до 57 кг, женщины;

старт соревнований в весе до 57 кг, женщины; 12:00. Прыжки в воду : 10 м, синхрон, мужчины;

: 10 м, синхрон, мужчины; 12:13. Плавание: квалификация 100 м на спине (женщины);

квалификация 100 м на спине (женщины); 12:28. Плавание: квалификации 800 м вольным стилем (мужчины);

квалификации 800 м вольным стилем (мужчины); 17:00. Дзюдо: 57 кг, финал;

57 кг, финал; 17:50. Бокс: поединок Ловчинского в весе +92 кг;

поединок Ловчинского в весе +92 кг; 18:30. Спортивная гимнастика: команда, финал;

команда, финал; 22:45. Фехтование: женщины, сабля, финал;

женщины, сабля, финал; 22:25. Плавание: финал 100 м на спине (женщины).

Продолжатся соревнования в теннисе, волейболе, регби, баскетболе и других видах спорта.

30 июля

В этот день наши ребята в футболе завершили выступления на стадии группового этапа матчем против Аргентины, уступив 0:2.

В расписании Олимпиады-2024 была отмечена игра у Маргариты Песоцкой в настольном теннисе в 1/8 финала. Кроме того, женская команда в шпаге заняла шестое место.

На Играх-2024 стартовал с победы Александр Хижняк поединком против венгра Филиппа Акилова. Также в 1/4 финала в теннисе вышла Марта Костюк.

11:00. Настольный теннис: 1/8 финала, женщины; Шос — Песоцкая;

1/8 финала, женщины; Шос — Песоцкая; 14:30. Фехтование: женщины, шпага Китай — Украина;

женщины, шпага Китай — Украина; 18:30. Футбол: Украина — Аргентина;

Украина — Аргентина; 20:30. Фехтование: командная шпага, женщины, финалы (потенциально сборная Украины);

командная шпага, женщины, финалы (потенциально сборная Украины); 21:32. Бокс: 1/8 финала, мужчины, бой Хижняка в весе до 80 кг.

Так же продолжатся выступления в ряде командных видов спорта на Играх, в частности, в теннисе.

31 июля

В этот день на тихоокеанском острове Таити разыграют медали в серфинге, но здесь украинцы не представлены в дисциплине.

Зато украинки будут соревноваться в синхронных прыжках в воду, а также состоятся финалы в личном многоборье по спортивной гимнастике. В теннисе продолжат выступления Марта Костюк в одиночке и сестры Киченок в паре.

Сергей Кулиш выступит в квалификации (винтовка, 50 м). В академической гребле состоятся полуфиналы в парной двойке (Игорь Хмара, Станислав Ковалев) и наши спортсменки выступят в парных четверках в финале.

Александр Желтяков попытается пройти квалификацию на дистанции 200 метров на спине. В полуфинале в гребном слаломе выступит Виктория Ус . Также стартует боксер Айдер Абдураимов поединком против болгарина Хавьера Ибаньеса Диаса.

10:00. Стрельба: винтовка, 50 м, квалификация;

винтовка, 50 м, квалификация; 12:00. Прыжки в воду : 10 м, женщины, синхрон;

: 10 м, женщины, синхрон; 12:21. Плавание: 200 м на спине, квалификация;

200 м на спине, квалификация; 12:14. Академическая гребля: парные двойки, мужчины, полуфиналы;

парные двойки, мужчины, полуфиналы; 13:14. Академическая гребля: женская четверка парная, финал;

женская четверка парная, финал; 18:25. Гребной слалом: каноэ-одиночки, женщины, финал;

каноэ-одиночки, женщины, финал; 18:30. Спортивная гимнастика: мужчины, личное многоборье;

мужчины, личное многоборье; 19:00. Теннис: парный, женщины, матч сестер Киченок в 1/8 финала;

парный, женщины, матч сестер Киченок в 1/8 финала; 21:00. Бокс: полулегкий вес, бой Абдураимова;

полулегкий вес, бой Абдураимова; 21:30. Теннис: игра Марты Костюк в 1/4 финала против Векич.

1 августа

В этот день на Играх состоятся финальные соревнования по спортивной ходьбе у мужчин и женщин, где есть представители Украины. В дзюдо на ковер выйдет украинка Елизавета Литвиненко в весе до 78 кг.

Также возможен финал в плавании с украинским пловцом Александром Желтяковым (200 м на спине) и полуфинал на 50-м вольным стилем (Владислав Бухов). Для этого им нужно преодолеть квалификацию.

10:20. Легкая атлетика: спортивная ходьба, женщины;

спортивная ходьба, женщины; 17:00. Дзюдо: 78 кг, женщины;

78 кг, женщины; 21:30. Плавание.

2 августа

В легкой атлетике состоится квалификация в прыжках в высоту, где выступают наши Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Также запланированы командные выступления в стрельбе из лука, а пловец Владислав Бухов потенциально может выйти в винал 50-метровки вольным стилем. Кроме того, потенциально команда Украины по футболу может сыграть свой матч 1/4 финала, если финиширует в группе на первых двух местах.

10:30. Стрельба из лука , микс;

, микс; 11:10. Легкая атлетика: прыжки в высоту, метание молота;

прыжки в высоту, метание молота; 16:00 или 22:00. Футбол, четвертьфинал;

четвертьфинал; 21:30. Плавание: 50 м, финал.

В этот день состоится финал мужских прыжков в воду с 3-метрового трамплина и финалы по гребле на байдарках и каноэ в мужской двойке.

3 августа

Запланирована квалификация в соревнованиях в тройном прыжке, где будет выступать Марина Бех-Романчук. А также соревнования в командной женской сабле.

Состоятся игры за медали в женском теннисе в одиночке. В этой дисциплине мы представлены четырьмя спортсменками: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

13:00. Теннис: женщины, игра за золото и бронзу;

женщины, игра за золото и бронзу; 14:00. Фехтование: сабля, женщины, команда;

сабля, женщины, команда; 21:20. Легкая атлетика: тройной прыжок.

4 августа

Состоится финальный матч за золото в женских парах по теннису, где украинки будут представлены двумя дуэтами ‒ сестры Киченок и Даяна Ястремская и Марта Костюк. Для этого надо будет преодолеть предыдущие стадии соревнований.

Также в программе финал женских прыжков в высоту, куда могут отобраться украинки. Кроме того состоится финалы в метании молота, куда может попасть Михаил Кохан, а Михаил Романчук в случае выхода в финал, будет соревноваться за медали на дистанции 1 500 м вольным стилем.

Состоится поединок за золото в боксе в весе до 92 кг, в котором будет выступать Дмитрий Ловчинский.

13:00 Теннис: матч за бронзу в паре (женщины) и финал в паре (женщины);

матч за бронзу в паре (женщины) и финал в паре (женщины); 18:38. Бокс: мужчины до 92 кг;

мужчины до 92 кг; 19:36. Плавание: 1500 м;

1500 м; 20:50. Легкая атлетика: прыжки в высоту, женщины, финал;

прыжки в высоту, женщины, финал; 21:30. Легкая атлетика: метание молота, мужчины, финал.

5 августа

В этот день завершатся соревнования в спортивной гимнастике финалами у мужчин в упражнениях на параллельных брусьях и на перекладине.

12:45. Спортивная гимнастика: финалы.

6 августа

На Играх начнутся соревнования в борьбе, согласно расписанию соревнований Олимпиады. Первыми можно ждать выходы на ковер украинок Татьяны Рижко (до 68 кг) и Оксаны Ливач (до 50 кг). В вечерней сессии ожидаются финалы и решающие поединки.

19:15. Борьба: женщины до 50 кг и до 68 кг

7 августа

Состоятся квалификационные соревнования в прыжках в высоту среди мужчин, где мы представлены тремя спортсменами: Владислав Лавский, Олег Дорощук и Андрей Проценко.

Также состоятся поединки за выход в финальные схватки в греко-римской борьбе, где Украина представлена медалистами Токио Жаном Беленюком и Парвизом Насибовым. Ожидается финал в боксе до 80 кг, где выступает Александр Хижняк.

08:30. Легкая атлетика: спортивная ходьба, команда;

спортивная ходьба, команда; 11:05. Легкая атлетика: прыжки в высоту, мужчины, квалификация;

прыжки в высоту, мужчины, квалификация; 13:54. Скалолазание: женщины, финал;

женщины, финал; 19:15. Борьба: женщины до 50 кг, греко-римская до 67 кг и 87 кг;

женщины до 50 кг, греко-римская до 67 кг и 87 кг; 23:51. Бокс: 80 кг, финал.

8 августа

За медаль Игр-2024 начнет соревнования единственная тяжелоатлетка из Украины Камила Конотоп в весе до 59 кг.

Согласно расписанию Олимпиады-2024, запланированы первые финалы в гребле на байдарках и каноэ (Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок в двойке). А в борьбе свои выступления могут завершать финалами Беленюк и Насибов.

14:20. Гребля на байдарках и каноэ : финалы;

: финалы; 16:00. Тяжелая атлетика: женщины, 59 кг;

женщины, 59 кг; 19:15. Борьба: греко-римская до 67 кг и 87 кг, женщины до 57 кг;

греко-римская до 67 кг и 87 кг, женщины до 57 кг; 21:25. Легкая атлетика: метание копья.

9 августа

В этот день украинцы дебютируют на соревнованиях в брейкинге — нашу команду представят Анна Пономаренко и Екатерина Павленко. В этот же день разыграют и медали в этой дисциплине.

Также запланирован финал многоборья в художественной гимнастике.

11:00. Художественная гимнастика: многоборье, финал;

многоборье, финал; 13:35 Скалолазание: финал, мужчины;

финал, мужчины; 13:40. Гребля на байдарках и каноэ: финалы;

финалы; 17:00. Брейкинг : квалификация и финалы , женщины;

: квалификация и финалы женщины; 19:15. Борьба: женщины до 57 кг и 62 кг.

10 августа

Запланирован поединок за золото в весе до 57 кг, в котором потенциально может принять участие Абдураимов. Также состоятся финалы в брейкинге среди мужчин — Украина представлена в этой дисциплине чемпионом мира 2016 года Олегом Кузнецовым.

15:00. Художественная гимнастика: команда, финал;

команда, финал; 17:00. Брейкинг: квалификация и финалы, мужчины;

квалификация и финалы, мужчины; 19:15. Борьба: женщины до 62 кг;

женщины до 62 кг; 20:10. Легкая атлетика: прыжки в высоту, мужчины, финал;

прыжки в высоту, мужчины, финал; 20:30. Артистическое плавание: дуэт, произвольная программа;

дуэт, произвольная программа; 22:30. Бокс: мужчины до 57 кг.

По сути, это последний соревновательный день в Париже, как отмечается в расписании Олимпийских игр-2024.

11 августа

22:00. Церемония закрытия

Летние Олимпийские игры-2024 завершатся в воскресенье, 11 августа, большим шоу на арене Стад де Франс в Париже.

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