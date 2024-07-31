Партизан – Динамо: где смотреть и прогноз букмекеров на ответный матч квалификации ЛЧ
Киевское Динамо проведет ответный матч против сербского Партизана в рамках второго тура в квалификации Лиги чемпионов. Игра состоится 31 июля в Белграде на стадионе Партизан.
Начало матча — в 21:00 по киевскому времени.
Партизан — Динамо: прогноз букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитами матча Партизан — Динамо являются подопечные Александра Шовковского. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.88. Успех сербского клуба оценивают в 4.10. Ничейный исход встречи между Партизаном и Динамо во втором матче — 3.95.
На матч Партизан — Динамо прогнозы букмекеров есть и на то, как закончится матч. В частности, наибольшие шансы имеет победа Динамо в один мяч — 4.05.
Где смотреть матч Партизан — Динамо
Футбольные болельщики могут посмотреть игру Партизан — Динамо в прямом эфире на телеканале 2+2.
Также матч будет доступен на клубном канале Динамо TV и на YouTube-канале ФК Динамо Киев.
Матч доверили обслуживать румынской бригаде арбитров во главе с Марианом Барбу.
Ему будут помогать: Михай Марика и Имре Ласло Букси. Четвертый арбитр — Себастиан Колтеску.
Напомним, в первом матче в Люблине Динамо разгромило Партизан со счетом 6:2. Победитель противостояния сыграет в третьем туре против шотландского Рейнджерса.