Серфингист с доской зависли в воздухе: на Олимпиаде сделали невероятное фото — как получился кадр

На тихоокеанском острове Таити в 15 тыс. км от Парижа проходят олимпийские соревнования по серфингу.

Там фотографом AFP Жеромом Бруйе был сделан уникальный снимок — возможно, его окрестят лучшим фото всех Олимпийских игр-2024.

Невероятный снимок в серфинге на Олимпиаде-2024

В понедельник, 29 июля, бразильский серфер Габриэль Медина подарил зрителям один из самых запоминающихся образов Игр-2024, празднуя в воздухе свой олимпийский рекорд (9,9 балла).

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Фото выглядит так, будто могло быть подфотошоплено. Но оно – настоящее. Британская газета The Guardian рассказала, как был сделан снимок, который стал вирусным в сети.

Бразилец во время выныривания из-под большой волны взлетел в воздух и продемонстрировал в полете палец, который указывал на небо. Его доска так же была в воздухе в горизонтальном положении.

O vídeo com o salto do Medina que deu origem a foto que rodou o mundo. pic.twitter.com/eG4NvzdgqC — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) July 30, 2024

Фотограф Agence France-Presse Жером Бруйе сказал, что условия были идеальными, а волны были выше, чем мы ожидали. Он сделал фото, находясь на борту лодки неподалеку, зафиксировав сюрреалистическое изображение с такой точностью, что сначала некоторые заподозрили фотошоп или искусственный интеллект.

— Итак, он (Медина) в конце волны, и я его не вижу, а потом он выныривает, и я сделал четыре фотографии, и одна из них — эта. Фотографировать было не сложно. Это было больше похоже на предсказание момента и места, где Габриэль оттолкнется от волны, — рассказывает Бруйе.

Поскольку изображения автоматически отправлялись с камеры до реакции, там не заставила себя ждать. Бруйе признался, что был немного шокирован. Он сказал, что когда во время шестиминутного перерыва после съемки проверил телефон, то получил множество уведомлений в социальных сетях.

— Я понял, что с этим снимком что-то происходит, и когда его распространили на ESPN, я подумал: «Круто. Это очень круто, хороший снимок, и многим людям он нравится. Это не совсем фотография серфинга, поэтому она привлекает внимание большего количества людей, — добавил фотограф.

За свое выступление Габриэль Медина получил от судей 9,90 балла из 10 возможных — это самая высокая оценка в олимпийской истории серфинга. В 1/8 финала он разгромил японца Каноа Игараси и вышел в четвертьфинал. Что касается Медины, то он является трехкратным чемпионом мира.

Финальные соревнования в серфинге должны были состояться в ночь на 31 июля, но их перенесли из-за плохой погоды. Время проведения финальных раундов сообщат позже.

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