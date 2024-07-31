Украинки на последних метрах потеряли медаль в академической гребле на ОИ-2024
Женская сборная Украины по академической гребле выступила в финале Олимпийских игр-2024 в женских парных четверках.
Украинки показали пятый результат, хотя треть дистанции шли на втором или третьем месте.
Академическая гребля: результат украинок в парной четверке
В составе Украины выступили Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова, Екатерина Дудченко.
Главными соперницами украинок в финале женских парных четверок в борьбе за медали были чемпионки Токио-2020 из Китая, а также спортсменки из Нидерландов и Великобритании.
Первые 500 метров украинки преодолели вторыми, уступая лишь нидерландкам. На половине дистанции они отдали вторую позицию британкам.
В общем почти треть дистанции украинки шли в медальной тройке. Впрочем, на последних метрах дистанции наши спортсменки не смогли удержать свою позицию, пропустив вперед Германию и Швейцарию.
Олимпийскими чемпионками в этой дисциплине стали британки, серебро у нидерландок, а бронза досталась немецкой команде.