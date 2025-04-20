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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Гвоздик нокаутировал Холлоуэя в США: одержал победу в третьем раунде

Олександр Гвоздик
Фото: Getty Images

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал эффектную победу нокаутом над американцем Энтони Холлоуэем.

Бокс Александр Гвоздик — Энтони Холлоуэй

Поединок состоялся в ночь на 20 апреля на арене Frontwave Arena в Оушнсайде, Калифорния, США.

Бой завершился уже в третьем раунде. После левого хука и правого прямого в исполнении Гвоздика, Холлоуэй оказался в нокдауне.

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Американец сумел подняться, но украинец снова повторил комбинацию, после чего рефери решил остановить поединок.

Для 38-летнего Александра Гвоздика эта победа стала 21-й в профессиональной карьере, из которых 17 завершились нокаутом.

В послужном списке боксера также два поражения.

Энтони Холлоуэй, в свою очередь, потерпел восьмое поражение. В его активе 9 побед, из которых 7 — досрочные, и 3 ничьи.

Напомним, в своем предыдущем бою, состоявшемся в июне 2024 года, Гвоздик уступил американцу Давиду Бенавидесу в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Первое поражение украинец потерпел еще в октябре 2019 года, когда уступил Артуру Бетербиеву из России и потерял пояс WBC.

В июне 2020-го Гвоздик объявил о завершении карьеры, однако после полномасштабного вторжения России в Украину решил вернуться в бокс.

После возвращения Александр одержал три победы подряд — над Жосуэ Обандо из Мексики, латвийцем Ричардсом Болотниксом и бразильцем Исааком Родригесом.

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Бокс, Александр Гвоздик, США
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