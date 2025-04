Гвоздик нокаутировал Холлоуэя в США: одержал победу в третьем раунде

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал эффектную победу нокаутом над американцем Энтони Холлоуэем.

Поединок состоялся в ночь на 20 апреля на арене Frontwave Arena в Оушнсайде, Калифорния, США.

Бой завершился уже в третьем раунде. После левого хука и правого прямого в исполнении Гвоздика, Холлоуэй оказался в нокдауне.

Американец сумел подняться, но украинец снова повторил комбинацию, после чего рефери решил остановить поединок.

Для 38-летнего Александра Гвоздика эта победа стала 21-й в профессиональной карьере, из которых 17 завершились нокаутом.

В послужном списке боксера также два поражения.

????????GVOZDYK WINS BY STOPPAGE

Former WBC Light Heavyweight Champion Oleksandr Gvozdyk scores a Round 3 stoppage against Anthony Hollaway

Gvozdyk’s first fight since losing to David Benavidez last year pic.twitter.com/z9Dl1BxUsd

— Tokkerū (@ATokkers5) April 19, 2025