Буковина – Динамо Киев: где смотреть онлайн матч 1/2 финала Кубка Украины
Матч Буковина – Динамо Киев в полуфинале Кубка Украины по футболу определит обладателя путевки в финал турнира. Игра состоится 23 апреля на стадионе Украина во Львове.
Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.
Матч Буковина – Динамо Киев, где смотреть в Украине и кто покажет игру полуфинала Кубка Украины сезона-2024/25, рассказывают Факты ICTV.
Буковина – Динамо Киев: где смотреть
Прямая трансляция матча Буковина – Динамо Киев будет доступна бесплатно на YouTube.
Игру 1/2 финала Кубка Украины будут транслировать на канале DIVISPORT.
Игру Буковина — Динамо будет обслуживать бригада рефери во главе с Максимом Козицким. Ему будут ассистировать Виктор Матяш и Назарий Цмоканич. Резервным арбитром назначен Александр Каленов.
Напомним, на стадии 1/4 финала Буковина обыграла сумскую Викторию, а Динамо минимально одолело Рух.
В другом полуфинале Кубка Украины встретятся житомирское Полесье и донецкий Шахтер. Игра состоится так же 23 апреля.
Фото: ФК Буковина, ФК Динамо