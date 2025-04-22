Финал Кубка Испании проведет в запасе: СМИ назвали причину, почему Лунин не сыграет с Барселоной

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти определился с голкипером на финал Кубка Испании против Барселоны, который состоится в субботу, 26 апреля.

Об этом сообщают СМИ, но официального заявления относительно стартового состава наставник сливочных не озвучивал.

Сыграет ли Лунин в финале Кубка Испании

Ожидается, что место в воротах Реала на финальную игру Кубка Испании против Барселоны займет бельгиец Тибо Куртуа.

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Журналист Onda Cero Фернандо Бургос объясняет это тем, что украинец Андрей Лунин выбыл из тренировочного процесса на три недели из-за повреждения.

— Лунин был травмирован в течение трех недель, он пропустил четыре игры… Я думаю, что это будет стоить ему места в финале Кубка, — сказал Бургос.

Что говорил Анчелотти о вратаре на финал

В воскресенье после победы Реала над Атлетико (1: 0) в чемпионате Испании Карло Анчелотти сказал, что еще не определился с голкипером на финал Кубка Испании.

На пресс-конференции у него спросили, сыграет ли Лунин в финале Кубка короля, учитывая то, что он восстановился после повреждения, вернулся к тренировкам и в заявку команды.

— Или Лунин, или Куртуа, я бы не исключал и Франа, который также хорошо себя проявил, — сказал Анчелотти, которого цитирует AS.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 12 матчей за Реал во всех турнирах. В четырех матчах он сохранил свои ворота сухими, в то же время пропустил 19 голов. В активе Андрея также есть одна голевая передача.

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