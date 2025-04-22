Вопрос времени: в Шахтере подтвердили переговоры о трансфере Судакова в топ-чемпионат

Хавбек сборной Украины и донецкого Шахтера Георгий Судаков может сменить клубную прописку уже в это летнее трансферное окно.

Генеральный директор горняков Сергей Палкин подтвердил факт ведения переговоров о трансфере 22-летнего футболиста в комментарии GiveMeSport.

Куда переходит Судаков: все что известно

По данным издания, главным претендентом на подписание Георгия Судакова является итальянский Наполи.

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В то же время за ходом переговоров по переходу украинца в Серию А следит и клуб АПЛ Брентфорд, за который выступает игрок сборной Украины Егор Ярмолюк.

— Сейчас мы ведем переговоры. Я не могу объявлять суммы, но я верю, что мы закроем эту сделку, и на хороших финансовых условиях. Если мы не заключим сделку с этим клубом (вероятно, Наполи, — Ред.), будет другой. Я не волнуюсь насчет заключения сделки по Судакову. Он один из лучших в мире на своей позиции, — сказал Палкин.

Он также отметил, что Георгий может перейти в клуб из чемпионатов Италии или Англии. По его словам, у Шахтера “есть контакты”.

Палкин сказал, что так же было с переходом Михаила Мудрика и что “это просто вопрос времени”.

Ранее Георгия Судакова уже связывали с Наполи в сезоне-2023/24. Но Палкин потом сказал, что горняки отказались согласовать его трансфер в ряды партенопейцев за €40 млн.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Судакова сейчас составляет €32 млн. Это второй самый высокий ценник среди всех футболистов национальной команды. Больше только трансферная стоимость Ильи Забарного (€40 млн).

Если трансфер Судакова в Наполи состоится, то он станет третьим украинцем, который сейчас выступает в чемпионате Италии после Артема Довбыка (Рома), Руслана Малиновского (Дженоа) и Виктора Коваленко (Эмполи). В английской Премьер-лиге сейчас выступают пятеро футболистов сборной Украины.

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