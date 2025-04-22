Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию после титула в Руане
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 21 апреля 2025 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, на второй строчке идет полька Ига Cвентек, а замыкает тройку лидеров американка Джессика Пегула.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся пять украинок.
Рейтинг WTA — на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая поднялась на 17-е место после победы на турнире в Руане.
В то же время Марта Костюк потеряла сразу 11 позиций, поскольку не поехала защищать очки за выход в финал в Штутгарте в прошлом году. Также на девять ступенек опустилась Ангелина Калинина.
- 17. (18). Элина Свитолина — 2 430 очков;
- 36. (25). Марта Костюк — 1 481 очко;
- 46. (46). Даяна Ястремская — 1 244 очка;
- 74. (65). Ангелина Калинина — 888 очков;
- 99. (103). Юлия Стародубцева — 711 очков;
- 147 (139). Дарья Снигур — 502 очка;
- 223 (216). Анастасия Соболева — 325 очков;
- 241 (239). Леся Цуренко — 300 очков.
Рейтинг WTA от 21 апреля 2025 года
В первой десятке рейтинга WTA произошло одно изменение. Американка Эмма Наварро вернулась в первую десятку, подвинув с десятого места казашку Елену Рыбакину.
- (1). Арина Соболенко — 10 768 очков;
- (2). Ига Свьонтек (Польша) — 7 383 очка;
- (3). Джессика Пегула (США) — 6 208 очков;
- (4). Коко Гауфф (США) — 6 073 очка;
- (5) Мэдисон Киз (США) — 4 999 очков;
- (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4 930 очков;
- (7) Мирра Андреева — 4 781 очко;
- (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 193 очка;
- (9). Паула Бадоса (Испания) — 3 821 очко;
- (11). Эмма Наварро (США) — 3 797 очков.
На этой неделе состоится турнир серии 1000 WTA в Мадриде. В основу одиночных соревнований заявлены три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.