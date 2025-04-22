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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию после титула в Руане

рейтинг WTA
Фото: Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 21 апреля 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, на второй строчке идет полька Ига Cвентек, а замыкает тройку лидеров американка Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся пять украинок.

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Рейтинг WTA — на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая поднялась на 17-е место после победы на турнире в Руане.

В то же время Марта Костюк потеряла сразу 11 позиций, поскольку не поехала защищать очки за выход в финал в Штутгарте в прошлом году. Также на девять ступенек опустилась Ангелина Калинина.

  • 17. (18). Элина Свитолина — 2 430 очков;
  • 36. (25). Марта Костюк — 1 481 очко;
  • 46. (46). Даяна Ястремская — 1 244 очка;
  • 74. (65). Ангелина Калинина — 888 очков;
  • 99. (103). Юлия Стародубцева — 711 очков;
  • 147 (139). Дарья Снигур — 502 очка;
  • 223 (216). Анастасия Соболева — 325 очков;
  • 241 (239). Леся Цуренко — 300 очков.

Рейтинг WTA от 21 апреля 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA произошло одно изменение. Американка Эмма Наварро вернулась в первую десятку, подвинув с десятого места казашку Елену Рыбакину.

  1. (1). Арина Соболенко — 10 768 очков;
  2. (2). Ига Свьонтек (Польша) — 7 383 очка;
  3. (3). Джессика Пегула (США) — 6 208 очков;
  4. (4). Коко Гауфф (США) — 6 073 очка;
  5. (5) Мэдисон Киз (США) — 4 999 очков;
  6. (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4 930 очков;
  7. (7) Мирра Андреева — 4 781 очко;
  8. (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 193 очка;
  9. (9). Паула Бадоса (Испания) — 3 821 очко;
  10. (11). Эмма Наварро (США) — 3 797 очков.

На этой неделе состоится турнир серии 1000 WTA в Мадриде. В основу одиночных соревнований заявлены три украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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WTA, Ангелина Калинина, Даяна Ястремськая, Элина Свитолина, Марта Костюк, Теннис
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