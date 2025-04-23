Кто самый богатый спортсмен мира всех времен: опубликован обновленный рейтинг

Издание Sportico опубликовало рейтинг самых оплачиваемых спортсменов за всю историю, учитывая их доходы за 2024 год.

В рейтинг вошли 50 атлетов, которые совокупно заработали $53,2 млрд с учетом инфляции. Они представляют восемь различных видов спорта и 16 стран мира.

Самые высокооплачиваемые спортсмены за всю историю

Лидируют в рейтинге представители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — в списке 13 баскетболистов. Также американская теннисистка Серена Уильямс ($660 млн) — единственная женщина, которая попала в рейтинг.

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Издание отмечает, что их оценки доходов основываются на разговорах с инсайдерами индустрии, исследованиях Sportico и оценках Forbes и Sports Illustrated.

Доходы включают заработную плату, премии, призовые, кошельки, спонсорство, авторские права, роялти, сувенирную продукцию, договора с издательствами, СМИ и тому подобное.

Лидером рейтинга продолжает оставаться американский баскетболист Майкл Джордан. Суммарные доходы экс-игрока Чикаго Буллз на данный момент превысили $4 млрд — $4,15 млрд.

Вторую строчку занимает американский гольфист Тайгер Вудс, а тройку лидеров замыкает португальский футболист Криштиану Роналду.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен

Майкл Джордан (США, баскетбол) — $4,15 млрд; Тайгер Вудс (США, гольф) — $2,79 млрд; Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — $2,23 млрд; ЛеБрон Джеймс (США, баскетбол) — $1,88 млрд; Лионель Месси (Аргентина, футбол) — $1,85 млрд; Арнолд Палмер (США, гольф) — $1,82 млрд; Джек Никлас (США, гольф) — $1,75 млрд; Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) — $1,61 млрд; Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — $1,59 млрд; Флойд Мейвезер (США, бокс) — $1,52 млрд.

В рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, суммарный доход которых превысил $1 млрд, также попали: Фил Микельсон (США, гольф), Михаэль Шумахер (Германия, Формула-1), Шакил О’Нил (США, баскетбол), Неймар (Бразилия, футбол), Грег Норман (Австралия, гольф), Коби Брайант (США, баскетбол) и Кевин Дюрант (США, баскетбол).

Близки к достижению суммы заработка в $1 млрд трое спортсменов: семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ($970 млн), бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон ($965 млн) и баскетболист клуба НБА Голден Стейт Уорриорз Стефен Карри ($950 млн).

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