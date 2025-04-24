Барселона – Реал Мадрид: прогноз на матч финала Кубка Испании

В матче между Барселоной и Реалом определится обладатель трофея Кубка Испании сезона-2024/25. Матч состоится в субботу, 26 апреля, на арене Эстадио де Ла Картуха в Севилье.

Начало матча Барселона – Реал Мадрид — в 23:00 по киевскому времени.

Барселона – Реал Мадрид: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Барселона – Реал Мадрид являются подопечные Ханса-Дитера Флика.

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Ставки на победу Барселоны принимают с коэффициентом 2.21. Успех Реала оценивают в 3.15. Ничейный исход матча Барселона – Реал Мадрид в основное время – 3.70.

Прогноз букмекеров на матч Барселона – Реал Мадрид также предлагает шансы на то, кто станет победителем турнира. Так, вероятность Барселоны оценивают в 1.67, а вот коэффициент на победу Реала немного ниже – 2.20.

В последних двух очных матчах Барселона дважды одолела Реал с общим счетом 9:2.

Напомним, мадридский Реал вышел в финал, обыграв по сумме двух матчей Реал Сосьедад. Барселона в 1/2 финала одолела другой клуб из Мадрида — Атлетико.

Действующим победителем Кубка короля является Атлетико из Бильбао, который не сумел защитить титул, завершив выступления на стадии 1/8 финала. Баски проиграли Осасуне (2:3).

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