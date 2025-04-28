Дюбуа толкнул Усика во время дуэли взглядов на стадионе Уэмбли
Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа встретились на стадионе Уэмбли в Лондоне перед своим боем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Во время дуэли взглядов соперник украинца толкнул его.
Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов
В понедельник, 28 апреля, соперники встретились на арене, где вскоре состоится их бой. Александр Усик первым вышел на поле и вызвал Даниэля Дюбуа на дуэль.
После выхода британца оба спортсмена сошлись в центре стадиона и провели битву взглядов. Во время нее Дюбуа толкнул украинца.
Усик отреагировал мгновенно — встал в боевую стойку и улыбнулся. В этот момент в ситуацию вмешалась охрана.
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Также в сети появилось еще одно видео этой дуэли взглядов, где видно, как Дюбуа после толкотни еще и дважды оскорбил Усика, назвав его “трусом”.
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Бой Усик — Дюбуа состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.
Сейчас Александр Усик владеет поясами WBA, WBO, WBC и IBO, а Дюбуа — титулом IBF.