Свитолина с разгромной победой вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в столице Испании, уверенно одолев японскую теннисистку Моюку Учидзиму.
11 победа Свитолиной
Эта победа стала для украинки 11 подряд и укрепила ее текущую беспроигрышную серию.
Первая ракетка Украины стартовала на мадридских соревнованиях со второго круга как 17 сеяная. Уже на пути к четвертьфиналу она в двух сетах обыграла британку Сонай Картал, представительницу Казахстана Елену Рыбакину и Марию Саккари из Греции.
В четвертьфинале Свитолину ждала единственная не сеяная теннисистка в этой стадии турнира — японка Моюка Учидзима.
Матч Свитолина — Учидзима
В первом сете обе теннисистки обменялись брейками на старте, однако после этого Свитолина уверенно захватила инициативу — выиграла три гейма подряд и завершила партию со счетом 6:2, реализовав очередной брейк в восьмом гейме.
Второй сет прошел под полным контролем Элины. Она отдала сопернице лишь один гейм на ее подаче, а далее выиграла пять геймов подряд, включая два брейка, и поставила точку в матче — 6:1.
Поединок продолжался 54 минуты. За это время Свитолина оформила четыре эйса, реализовала пять из шести брейкпойнтов и не допустила ни одной двойной ошибки.
Учидзима же, наоборот, допустила пять двойных ошибок.
Результат матча 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина (Украина, №17) — Моюка Учидзима (Япония) 2:0 (6:2, 6:1)
Что означает эта победа для Свитолиной
Эта победа — одиннадцатая подряд для украинки. Все были добыты на грунтовом покрытии. Таким образом, Свитолина повторила вторую по длине победную серию в своей карьере. Ее рекорд — 12 выигранных матчей — был установлен в 2013 году.
Также во время выступления в Мадриде Элина дважды обновляла личный рекорд по количеству выигранных сетов подряд — теперь их 22.
До этого лучшим результатом было 16 сетов, что соответствовало серии из восьми побед в том же 2013-м.
Для Свитолиной это первый выход в полуфинал мадридского турнира — ее лучшим результатом здесь до этого был второй раунд.
В следующем матче Элина может сыграть против соотечественницы Марты Костюк, если та сумеет одолеть первую ракетку мира — нейтральную теннисистку Арину Сабаленку.