Свитолина с разгромной победой вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в столице Испании, уверенно одолев японскую теннисистку Моюку Учидзиму.

11 победа Свитолиной

Эта победа стала для украинки 11 подряд и укрепила ее текущую беспроигрышную серию.

Первая ракетка Украины стартовала на мадридских соревнованиях со второго круга как 17 сеяная. Уже на пути к четвертьфиналу она в двух сетах обыграла британку Сонай Картал, представительницу Казахстана Елену Рыбакину и Марию Саккари из Греции.

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В четвертьфинале Свитолину ждала единственная не сеяная теннисистка в этой стадии турнира — японка Моюка Учидзима.

Матч Свитолина — Учидзима

В первом сете обе теннисистки обменялись брейками на старте, однако после этого Свитолина уверенно захватила инициативу — выиграла три гейма подряд и завершила партию со счетом 6:2, реализовав очередной брейк в восьмом гейме.

Второй сет прошел под полным контролем Элины. Она отдала сопернице лишь один гейм на ее подаче, а далее выиграла пять геймов подряд, включая два брейка, и поставила точку в матче — 6:1.

Поединок продолжался 54 минуты. За это время Свитолина оформила четыре эйса, реализовала пять из шести брейкпойнтов и не допустила ни одной двойной ошибки.

Учидзима же, наоборот, допустила пять двойных ошибок.

Результат матча 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде

Элина Свитолина (Украина, №17) — Моюка Учидзима (Япония) 2:0 (6:2, 6:1)

Что означает эта победа для Свитолиной

Эта победа — одиннадцатая подряд для украинки. Все были добыты на грунтовом покрытии. Таким образом, Свитолина повторила вторую по длине победную серию в своей карьере. Ее рекорд — 12 выигранных матчей — был установлен в 2013 году.

Также во время выступления в Мадриде Элина дважды обновляла личный рекорд по количеству выигранных сетов подряд — теперь их 22.

До этого лучшим результатом было 16 сетов, что соответствовало серии из восьми побед в том же 2013-м.

Для Свитолиной это первый выход в полуфинал мадридского турнира — ее лучшим результатом здесь до этого был второй раунд.

В следующем матче Элина может сыграть против соотечественницы Марты Костюк, если та сумеет одолеть первую ракетку мира — нейтральную теннисистку Арину Сабаленку.

Источник : Суспільне

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