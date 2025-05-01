Лига Европы-2024/25: расписание и результаты матчей

В Лиге Европы остались четыре команды, которые продолжают борьбу за трофей еврокубка.

На победу в турнире претендуют два представителя английской Премьер-лиги — Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, клуб испанской Ла Лиги Атлетик и сенсационный норвежский Буде-Глимт.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей Лиги Европы сезона-2024/25.

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Расписание 1/2 финала Лиги Европы и результаты

Первые матчи: четверг, 1 мая

22:00 Атлетик Більбао _:_ Манчестер Юнайтед 22:00 Тоттенхэм Хотспур _:_ Буде-Глимт

Ответные матчи: четверг, 8 мая

22:00 Манчестер Юнайтед _:_ Атлетик Більбао 22:00 Буде-Глимт _:_ Тоттенхэм Хотспур

Первые матчи: четверг, 10 апреля

19:45 Буде-Глимт 2:0 Лацио 22:00 Лион 2:2 Манчестер Юнайтед 22:00 Рейнджерс 0:0 Атлетик Бильбао 22:00 Тоттенхэм Хотспур 1:1 Айнтрахт

Ответные матчи: четверг, 17 апреля

22:00 Айнтрахт 0:1 Тоттенхэм Хотспур 22:00 Атлетик Бильбао 2:0 Рейнджерс 22:00 Лацио 3:2 Буде-Глимт 22:00 Манчестер Юнайтед 5:4 Лион

Расписание 1/8 финала Лиги Европы и результаты

Первые матчи: четверг, 6 марта

19:45 Реал Сосьедад 1:1 Манчестер Юнайтед 19:45 АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм Хотспур 19:45 Фенербахче 1:3 Рейнджерс 19:45 ФКСБ 1:3 Лион 22:00 Аякс 1:2 Айнтрахт 22:00 Виктория Плзень 1:2 Лацио 22:00 Рома 2:1 Атлетик Бильбао 22:00 Буде-Глимт 3:0 Олимпиакос

Ответные матчи: четверг, 13 марта

19:45 Олимпиакос 2:1 Буде-Глимт 19:45 Айнтрахт 4:1 Аякс 19:45 Лацио 1:1 Виктория Плзень 19:45 Атлетик Бильбао 3:1 Рома 22:00 Манчестер Юнайтед 4:1 Реал Сосьедад 22:00 Лион 4:0 ФКСБ 22:00 Тоттенхэм Хотспур 3:1 АЗ Алкмаар 22:00 Рейнджерс 1:2 (пен. 3:2) Фенербахче

Финальный матч Лиги Европы сезона-2024/25 состоится 21 мая 2025 года в Бильбао на стадионе Сан-Мамес, который вмещает 53 тыс. зрителей.

Действующим победителем турнира является итальянская Аталанта. Текущий сезон бергамаски провели в Лиге чемпионов и завершили выступления на стадии плей-офф, проиграв Брюгге.

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