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Лига Европы-2024/25: расписание и результаты матчей

жеребкування Ліги Європи
Фото: Getty Images

В Лиге Европы остались четыре команды, которые продолжают борьбу за трофей еврокубка.

На победу в турнире претендуют два представителя английской Премьер-лиги — Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, клуб испанской Ла Лиги Атлетик и сенсационный норвежский Буде-Глимт.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей Лиги Европы сезона-2024/25.

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Расписание 1/2 финала Лиги Европы и результаты

Первые матчи: четверг, 1 мая

22:00 Атлетик Більбао _:_ Манчестер Юнайтед
22:00 Тоттенхэм Хотспур _:_ Буде-Глимт

Ответные матчи: четверг, 8 мая

22:00 Манчестер Юнайтед _:_ Атлетик Більбао
22:00 Буде-Глимт _:_ Тоттенхэм Хотспур

Первые матчи: четверг, 10 апреля

19:45 Буде-Глимт 2:0 Лацио
22:00 Лион 2:2 Манчестер Юнайтед
22:00 Рейнджерс 0:0 Атлетик Бильбао
22:00 Тоттенхэм Хотспур 1:1 Айнтрахт

Ответные матчи: четверг, 17 апреля

22:00 Айнтрахт 0:1 Тоттенхэм Хотспур
22:00 Атлетик Бильбао 2:0 Рейнджерс
22:00 Лацио 3:2 Буде-Глимт
22:00 Манчестер Юнайтед 5:4 Лион

Расписание 1/8 финала Лиги Европы и результаты

Первые матчи: четверг, 6 марта

19:45 Реал Сосьедад 1:1 Манчестер Юнайтед
19:45 АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм Хотспур
19:45 Фенербахче 1:3 Рейнджерс
19:45 ФКСБ 1:3 Лион
22:00 Аякс  1:2 Айнтрахт
22:00 Виктория Плзень 1:2 Лацио
22:00 Рома 2:1 Атлетик Бильбао
22:00 Буде-Глимт 3:0 Олимпиакос

Ответные матчи: четверг, 13 марта

19:45 Олимпиакос 2:1 Буде-Глимт
19:45 Айнтрахт 4:1 Аякс
19:45 Лацио 1:1 Виктория Плзень
19:45 Атлетик Бильбао 3:1 Рома
22:00 Манчестер Юнайтед 4:1 Реал Сосьедад
22:00 Лион 4:0 ФКСБ
22:00 Тоттенхэм Хотспур 3:1 АЗ Алкмаар
22:00 Рейнджерс 1:2 (пен. 3:2) Фенербахче

Финальный матч Лиги Европы сезона-2024/25 состоится 21 мая 2025 года в Бильбао на стадионе Сан-Мамес, который вмещает 53 тыс. зрителей.

Действующим победителем турнира является итальянская Аталанта. Текущий сезон бергамаски провели в Лиге чемпионов и завершили выступления на стадии плей-офф, проиграв Брюгге.

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Лига Европы, Футбол
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