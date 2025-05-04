Рома с голом Довбыка обыграла Фиорентину и поднялась в зону Лиги чемпионов

Римская Рома обыграла Фиорентину в матче 35 тура Серии А. Матч Рома — Фиорентина состоялся на Стадио Олимпико и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в матче записал на свой счет футболист сборной Украины Артем Довбик.

Рома — Фиорентина: гол Довбика

Украинец Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 77 минут, после чего его заменил Стефан Эль-Шаарави.

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В первом тайме команды при равном владении мячом нанесли по три удара в створ ворот. Лишь у римлян одна из попыток увенчалась успехом.

В компенсированное время к первому тайму Артем Довбик замкнул ударом головой в падении передачу от Эльдора Шомуродова. Таким образом украинец открыл счет в игре против Фиорентины.

Во втором тайме гости имели значительное преимущество во владении мячом (30%:70%), но имели не так много попыток у ворот хозяев.

Хорошую возможность имел Роландо Мандрагора, но голкипер римлян Миле Свилар среагировал на его удар. Еще один хороший сейв вратарь Ромы выдал после удара Мойзе Кина.

Рома — Фиорентина — 1:0

Голы: Довбик, 45+5

Благодаря победе над Фиорентиной Рома поднялась на четвертую строчку, имея в активе 63 очка. Фиорентина идет восьмой с 59 баллами.

В следующем туре Рома сыграет против Аталанты 12 мая, а Фиорентина встретится с Венецией.

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