Шахтер не сыграет в Лиге чемпионов впервые за 25 лет

Донецкий Шахтер официально потерял шансы на выход в розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2025/26. Горняки пропустят главный еврокубковый футбольный турнир впервые за 25 лет.

Об этом стало известно после матчей 27-го тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер потерял шансы на выход в Лигу чемпионов

В следующем сезоне Лиги чемпионов Украина будет представлена только одним клубом. Чемпион УПЛ начнет выступления в еврокубке со второго квалификационного раунда. То есть, прямой путевки, как было в предыдущие годы, не будет.

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В 27-м туре чемпионата Украины Шахтер разгромил одесский Черноморец (3:0), а Динамо взяло вверх Ингулец (4:0).

Таким образом, за три тура до завершения чемпионата Украины по футболу бело-синие опережают горняков на десять пунктов. Это автоматически лишает подопечных Марино Пушича шансов как на выход в Лигу чемпионов, так и на чемпионство в УПЛ.

В последний раз Шахтер оставался за бортом Лиги чемпионов в сезоне 1999/2000. Тогда команда выступала в Кубке УЕФА. После стартовой победы над македонским Силексом в квалификации горняки проиграли нидерландской Роде.

В каком еврокубке будет выступать Шахтер

После 27 матчей в чемпионате Украины Шахтер идет на третьей строчке, имея 57 очков. Первое место за Динамо (67), а на втором – Александрия (60), которая имеет еще игру в запасе.

Команда, которая займет третье место, теоретически квалифицируется в отборочный раунд Лиги конференций.

Однако Шахтер еще сохраняет шансы выйти в первый раунд квалификации Лиги Европы. Для этого горнякам надо одержать победу в Кубке Украины по футболу. Соперником Шахтера в решающем матче станет Динамо.

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