Александр Усик объявил о завершении карьеры: кто станет последним оппонентом боксера

Александр Усик — боксер из Украины, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, WBC и IBO. В 38 лет он остается непобежденным, а его карьера — пример стойкости, дисциплины и бескомпромиссного стремления к победе.

Факты ICTV узнавали, действительно ли Усик завершает карьеру и с кем он планирует провести последний бой.

Что известно о завершении карьеры Александра Усика

Недавно Усик заявил, что планирует завершить карьеру после еще двух поединков. Об этом боксер сообщил в Лондоне, в интервью Mail Sport Boxing.

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— Я думаю два боя — и достаточно. Если я говорю, значит это правда, — сказал Усик.

Ближайший бой Усика состоится 19 июля в Лондоне против Даниэля Дюбуа, 27-летнего британца и действующего чемпиона мира по версии IBF. Это будет реванш: первый поединок между ними в августе 2023 года завершился победой Усика нокаутом.

Теперь он будет защищать пояса WBA, WBO и WBC, а также попытается вернуть титул IBF, который потерял перед вторым боем с Тайсоном Фьюри летом 2024 года.

На недавней пресс-конференции промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен заявил, что Александр Усик — один из лучших боксеров тяжелого веса своего поколения. Несмотря на эти слова, напряжение между соперниками чувствуется — на дуэли взглядов Дюбуа даже толкнул Усика, но тот мгновенно стал в боевую стойку, заставив оппонента отступить.

В интервью Усик сообщил, что не испытывает ненависти к своему оппоненту. А все, что произошло на дуэли взглядов, по мнению боксера, — это лишь шоу.

Кто станет последним соперником Усика перед завершением карьеры

Боксер заявил, что рассматривает два варианта: Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри, но отдает предпочтение Фьюри. За свою карьеру Усик уже дважды побеждал его — в мае и декабре 2024 года, и возможно, третий бой станет завершающим аккордом его профессиональной карьеры.

Дата финального боя неизвестна, сам Александр отметил: именно Фьюри он хочет видеть своим последним соперником. Пока неясно, согласится ли Фьюри стать соперником Усика в его прощальном бою.

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