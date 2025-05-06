ПСЖ – Арсенал: прогноз и шансы Зинченко и Ко выйти в финал Лиги чемпионов

В матче между ПСЖ и Арсеналом определится обладатель второй путевки в финал Лиги чемпионов сезона-2024/25. Матч состоится в среду, 7 мая, на арене Парк-де-Пренс в Париже.

Начало матча ПСЖ – Арсенал – в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ – Арсенал: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча ПСЖ – Арсенал являются подопечные Луиса Энрике.

Сейчас смотрят

Ставки на победу ПСЖ принимают с коэффициентом 2.12. Успех Арсенала оценивают в 3.35. Ничейный исход матча ПСЖ – Арсенал в основное время – 3.75.

Прогноз букмекеров на матч ПСЖ – Арсенал также предлагает шансы на то, кто выйдет в финал Лиги чемпионов. Так, вероятность ПСЖ оценивают в 1.26, а вот коэффициент на проход Арсенала немного ниже – 3.95.

Это будет девятая очная встреча ПСЖ и Арсенала. В четырех матчах победу одержали канониры, одна игра завершилась победой парижан, а еще в трех играх была зафиксирована ничья.

В первом матче команд, который состоялся на прошлой неделе в Лондоне, минимальную победу со счетом 1:0 одержал ПСЖ благодаря голу Усмана Дембеле.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский Реал, который не смог защитить титул, проиграв в 1/4 финала Арсеналу.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.