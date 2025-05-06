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Собирался приехать в Украину: Джошуа рассказал о дружеских отношениях с Усиком

Ентоні Джошуа
Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа рассказал, что имеет дружеские отношения с украинским боксером Александром Усиком, несмотря на два поражения от него.

Кроме того британец рассказал, что планировал поездку в Украину и назвал причину, почему она не состоялась.

Энтони Джошуа планировал ехать в Украину

Во время разговора у Джошуа спросили, общается ли он с Усиком сейчас, отметив, что боксеры обменивались телефонами.

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— Да, через наши команды. Я планировал посетить Украину и посмотреть, что там происходит. Я не смог это сделать, потому что команда Усика договорилась на другое время, оно не совпало с моим расписанием, — сказал он.

Британец отметил, что в боксе случается, когда боксеры не общаются со своими соперниками, поскольку считают их конкурентами.

— Однако есть те, кто сохранил прекрасные отношения. Мы с Усиком хорошо общаемся. Он классный, — добавил Энтони.

Напомним, последний раз Энтони Джошуа выходил на ринг в сентябре, когда проиграл досрочно нокаутом Даниэлю Дюбуа.

Энтони Джошуа дважды бился с Александром Усиком. В первом поединке в 2021 году он проиграл украинцу и потерял пояса WBO, IBF и WBA, а в следующем году уступил ему в матче-реванше.

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Ентоні Джошуа

Источник: Boxing King Media

Бокс, Энтони Джошуа, Александр Усик
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