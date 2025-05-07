Футболист сборной Украины Малиновский досрочно завершил сезон: что известно

Футболист сборной Украины и итальянского Дженоа Руслан Малиновский досрочно завершил сезон-2024/25.

Об этом сообщило издание Il Secolo XIX.

Малиновский досрочно завершил сезон

32-летний Малиновский пропустил большую часть сезона-2024/25 из-за травмы колена, полученной в сентябре 2024 года в матче с Венецией.

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В марте он вернулся на поле после длительной паузы, но был вынужден сделать еще одну операцию.

Именно из-за операционного вмешательства украинский полузащитник больше не сыграет в текущем сезоне.

Отмечается, что эта операция не связана с новой травмой и является запланированной, чтобы ликвидировать последствия предыдущего повреждения.

В сезоне-2024/25 Малиновский принял участие в десяти матчах в составе Дженоа во всех турнирах. В его активе три результативные передачи.

После 35 туров чемпионата Италии грифоны идут на 13-м месте в турнирной таблице, имея 39 очков в активе.

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