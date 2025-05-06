Интер обыграл Барселону и стал первым финалистом Лиги чемпионов

Интер обыграл Барселону в ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 и стал первым финалистом главного футбольного еврокубка.

Матч Интер — Барселона состоялся на Сан-Сиро и завершился победой нерадзурри со счетом 4:3 после овертайма. По итогам двух матчей 7:6 в пользу команды из Милана.

Интер — Барселона: как прошел матч

Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес, переправив в середине первого тайма мяч в пустые ворота Барселоны.

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В компенсированное арбитром время к первой 45-ти минутке счет нерадзурри удвоил Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти.

Во втором тайме каталонцам удалось восстановить паритет в счете за первые 15 минут. Сперва Эрик Гарсия в касание отправил мяч в сетку ворот хозяев, а на 60-й минуте Дани Ольмо установил счет 2:2.

В конце второго тайма Рафинья переправил мяч в дальний угол ворот Янна Зоммера, но пока фанаты блаугранас уже планировали свои билеты на финал Лиги чемпионов в Мюнхен, Франческо Ачерби перевел игру на овертайм. Для 37-летнего итальянца это первый гол в еврокубках за его карьеру.

Финальную точку в матче поставил на 99-й минуте Давиде Фраттези, выведя Интер в финал Лиги чемпионов.

Интер — Барселона: видеообзор матча

Интер — Барселона — 4:3 (7:6)

Интер: Зоммер, Бисек (Дармиан, 71), Ачерби, Бастони, Дюмфрис (Де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелинский, 79), Мхитарян (Фраттези, 79), Димарко (Карлос Аугусто, 55), Тюрам, Мартинес (Тареми, 71).

Зоммер, Бисек (Дармиан, 71), Ачерби, Бастони, Дюмфрис (Де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелинский, 79), Мхитарян (Фраттези, 79), Димарко (Карлос Аугусто, 55), Тюрам, Мартинес (Тареми, 71). Барселона: Щенсный, Мартин, Кубарси (Гави, 106), Мартинес (Араухо, 76), Гарсия (Форт, 98), де Йонг, Педри (Виктор, 106), Ямаль, Ольмо (Лопес, 83), Рафинья, Торрес (Левандовски, 90+1).

Щенсный, Мартин, Кубарси (Гави, 106), Мартинес (Араухо, 76), Гарсия (Форт, 98), де Йонг, Педри (Виктор, 106), Ямаль, Ольмо (Лопес, 83), Рафинья, Торрес (Левандовски, 90+1). Голы: Мартинес, 21 Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачерби, 90+3 Фраттези, 99 — Гарсия, 54 Ольмо, 60 Рафинья, 87

Таким образом, Интер во второй раз за три сезона вышел в финал Лиги чемпионов. В сезоне-2022/2023 подопечные Симоне Индзаги также дошли до финала турнира, где уступили английскому Манчестер Сити (0:1).

Соперник Интера в финале Лиги чемпионов определится 7 мая в матче ПСЖ — Арсенал.

С результатами всех матчей плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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