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Интер обыграл Барселону и стал первым финалистом Лиги чемпионов

Інтер
Фото: Getty Images

Интер обыграл Барселону в ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 и стал первым финалистом главного футбольного еврокубка.

Матч Интер — Барселона состоялся на Сан-Сиро и завершился победой нерадзурри со счетом 4:3 после овертайма. По итогам двух матчей 7:6 в пользу команды из Милана.

Интер — Барселона: как прошел матч

Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес, переправив в середине первого тайма мяч в пустые ворота Барселоны.

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В компенсированное арбитром время к первой 45-ти минутке счет нерадзурри удвоил Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти.

Во втором тайме каталонцам удалось восстановить паритет в счете за первые 15 минут. Сперва Эрик Гарсия в касание отправил мяч в сетку ворот хозяев, а на 60-й минуте Дани Ольмо установил счет 2:2.

В конце второго тайма Рафинья переправил мяч в дальний угол ворот Янна Зоммера, но пока фанаты блаугранас уже планировали свои билеты на финал Лиги чемпионов в Мюнхен, Франческо Ачерби перевел игру на овертайм. Для 37-летнего итальянца это первый гол в еврокубках за его карьеру.

Финальную точку в матче поставил на 99-й минуте Давиде Фраттези, выведя Интер в финал Лиги чемпионов.

Интер — Барселона: видеообзор матча

Интер — Барселона — 4:3 (7:6)

  • Интер: Зоммер, Бисек (Дармиан, 71), Ачерби, Бастони, Дюмфрис (Де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелинский, 79), Мхитарян (Фраттези, 79), Димарко (Карлос Аугусто, 55), Тюрам, Мартинес (Тареми, 71).
  • Барселона: Щенсный, Мартин, Кубарси (Гави, 106), Мартинес (Араухо, 76), Гарсия (Форт, 98), де Йонг, Педри (Виктор, 106), Ямаль, Ольмо (Лопес, 83), Рафинья, Торрес (Левандовски, 90+1).
  • Голы: Мартинес, 21 Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачерби, 90+3 Фраттези, 99 — Гарсия, 54 Ольмо, 60 Рафинья, 87

Таким образом, Интер во второй раз за три сезона вышел в финал Лиги чемпионов. В сезоне-2022/2023 подопечные Симоне Индзаги также дошли до финала турнира, где уступили английскому Манчестер Сити (0:1).

Соперник Интера в финале Лиги чемпионов определится 7 мая в матче ПСЖ — Арсенал.

С результатами всех матчей плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Интер, Барселона, Ліга чемпіонів, Футбол
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