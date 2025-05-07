Загляните в мою жизнь: Свитолина показала, как проводит день перед турниром в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как выглядит ее расписание перед стартом турнира WTA 1000 в Риме.

Кадрами своего дня с таймингом и небольшими комментариями теннисистка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Как Свитолина проводит свой день в Риме

На снимках Свитолина показала, что просыпается довольно рано, после чего у нее запланированы утренние процедуры, время на кофе, встреча через видеосвязь и завтрак.

Сейчас смотрят

— Загляните в мою жизнь в Риме, когда я готовлюсь к турниру Internazionali BNL d’Italia, — подписала публикацию Элина.

Перед стартом турнира, триумфатором которого Элина была дважды в 2017 и 2018 годах, украинка пообщалась с прессой, а также поделилась памятными кадрами, где она с трофеем.

Расписание Свитолиной включало также тренировки и восстановительные процедуры. В частности, спортсменка показала, что проходит курс акупунктуры — это метод традиционной китайской медицины, когда в тело вводят тонкие иглы.

Кроме того, Элина показала, что в Риме среди блюд выбирает пасту, но не забывает себя баловать вкусностями, в частности мороженым. Перед сном спортсменка находит время для чтения книги.

View this post on Instagram A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina)

На турнире в Риме Элина Свитолина стартует со второго круга в статусе сеяной. Ее соперницей станет представительница Испании Джессика Бузас Манейро, которая в первом круге выбила из соревнований американку Энн Ли.

Напомним, в обновленном рейтинге WTA Свитолина улучшила свое положение на три позиции и поднялась на 14-ю строчку.

Фото: Элина Свитолина

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.