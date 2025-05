В Париже фанаты сожгли автомобиль, который въехал в толпу болельщиков ПСЖ

Во время празднования болельщиками ПСЖ выхода их команды в финал Лиги чемпионов неподалеку Елисейских полей в Париже автомобиль въехал в толпу фанатов, сбив нескольких человек.

Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

В результате инцидента по меньшей мере трем болельщикам понадобилась медицинская помощь.

В полиции Парижа сообщили, что один из пострадавших — несовершеннолетний. Его доставили в больницу, а двум другим оказали неотложную помощь на месте.

После инцидента десятки болельщиков начали преследовать автомобиль, который позже нашли сожженным неподалеку от места, где сбили фанатов.

In Paris, a driver drove into a crowd of fans — the fans set his car on fire.

PSG’s 2-1 win over Arsenal in the Champions League semi-finals almost ended in tragedy. As fans were walking along the Champs-Élysées celebrating their progress to the final, a black Mercedes… pic.twitter.com/cT7895mrmJ

— Peacemaker (@peacemaket71) May 8, 2025