В Париже фанаты сожгли автомобиль, который въехал в толпу болельщиков ПСЖ

Во время празднования болельщиками ПСЖ выхода их команды в финал Лиги чемпионов неподалеку Елисейских полей в Париже автомобиль въехал в толпу фанатов, сбив нескольких человек.

Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

В Париже авто въехало в толпу фанатов ПСЖ

В результате инцидента по меньшей мере трем болельщикам понадобилась медицинская помощь.

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В полиции Парижа сообщили, что один из пострадавших — несовершеннолетний. Его доставили в больницу, а двум другим оказали неотложную помощь на месте.

После инцидента десятки болельщиков начали преследовать автомобиль, который позже нашли сожженным неподалеку от места, где сбили фанатов.

In Paris, a driver drove into a crowd of fans — the fans set his car on fire. PSG’s 2-1 win over Arsenal in the Champions League semi-finals almost ended in tragedy. As fans were walking along the Champs-Élysées celebrating their progress to the final, a black Mercedes… pic.twitter.com/cT7895mrmJ — Peacemaker (@peacemaket71) May 8, 2025

Издание отмечает, что неизвестно, были ли арестованы пассажиры, которые находились в машине, и почему автомобиль врезался в толпу. Однако источники в полиции сообщили, что водитель скрылся с места происшествия.

В ответ на запрос прокуратура Парижа заявила о “проведении многочисленных расследований”. В частности, начато расследование по фактам насилия с применением оружия, что привело к полной нетрудоспособности более чем на 8 дней, а также наезда на человека и неоказания помощи лицу, находящемуся в опасности.

Издание отмечает, что, хотя атмосфера была праздничной для тысяч парижских болельщиков, в течение ночи произошло несколько напряженных сцен. В ответ на некоторые действия болельщиков правоохранители применили слезоточивый газ. Также были повреждены магазины и транспортные средства.

Полиция Парижа сообщила, что во французской столице были арестованы 43 человека. Вскоре прокуратура заявила, что 44 человека все еще находятся под стражей.

Напомним, ПСЖ стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Путевку в финал турнира парижане вырвали в двухматчевом противостоянии с лондонским Арсеналом.

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