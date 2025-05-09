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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Динамо не удалось обыграть Полесье в центральном матче 28 тура УПЛ

Полісся Динамо
Фото: Динамо Киев

Киевское Динамо и житомирское Полесье расписали ничью в матче 28 тура чемпионата Украины по футболу.

Матч Полесье — Динамо Киев состоялся в Житомире на Центральном стадионе и завершился со счетом 0:0.

Полесье — Динамо Киев — 0:0

В течение матча футболисты Полесья больше контролировали мяч — 52% против 48% у гостей. Также хозяева нанесли больше ударов по воротам, чем действующие лидеры чемпионата Украины — 8 к 5.

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В целом игра была достаточно напряженной, было много борьбы, но без забитых мячей.

В турнирной таблице Динамо является лидером, имея в активе 68 очков. Полесье идет на четвертой строчке с 44 очками. Второе место в чемпионате Украины по футболу занимает Александрия (63), а тройку лидеров замыкает Шахтер (58).

Следующую игру в чемпионате Динамо проведет против одесского Черноморца 18 мая, а Полесье сыграет на выезде с луганской Зарей 17 мая.

Ранее нулевой ничьей завершился матч 28 тура УПЛ между Зарей и Шахтером.

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Динамо, УПЛ, ФК Полесье, Футбол
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