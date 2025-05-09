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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шахтер не смог обыграть Зарю и потерял очки в гонке за серебро УПЛ

Зоря Шахтар

Луганская Заря и донецкий Шахтер сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу.

Матч Заря — Шахтер состоялся в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского и завершился со счетом 0:0.

Заря — Шахтер: как прошел матч

За три тура до завершения текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги Шахтер подходил к игре с Зарей с шестью очками отставания от второй в таблице Александрии. Отставание от Динамо вообще составило 10 очков.

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На 17-й минуте матча подопечные Марино Пушича остались в меньшинстве после того, как защитник Алаа Грам получил вторую желтую карточку за фол на форварде хозяев Филиппу Будковском.

Первую желтую тунисский защитник горняков получил на десятой минуте за словесную перепалку с Будковским, которая переросла в потасовку. Украинцу арбитр также показал горчичник.

В целом первый тайм матча прошел при равном владении мячом. Хороший шанс отличиться имел Эгиналду, а также Кевин в начале второго тайма.

Футболисты Зари также упустили свои возможности: Роман Вантух не смог переиграть голкипера Шахтера, а еще два момента было у Артема Слесара — в первом он попал в перекладину, а во втором пробил мимо.

Заря — Шахтер — 0:0

  • Удаление: Грам, 17

Таким образом, в турнирной таблице УПЛ Шахтер набрал 59 очков и идет на третьем месте. Заря занимает седьмую позицию, имея 37 очков в активе.

Следующую игру в чемпионате Украины Шахтер проведет на выезде против Ингульца 18 мая, а Заря сыграет с житомирским Полесьем 17 мая.

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Фото: УПЛ

УПЛ, ФК Заря, Футбол, Шахтар
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