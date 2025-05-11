Барселона – Реал Мадрид: где смотреть Эль-Класико в 35-м туре Ла Лиги

Барселона и Реал Мадрид встретятся в 35-м туре чемпионата Испании по футболу Это будет уже четвертое Эль-Класико в текущем сезоне.

Матч Барселона – Реал Мадрид состоится 11 мая на стадионе Эстадио Олимпико в Барселоне. Начало матча – в 17:15 по киевскому времени.

Матч Барселона — Реал, где смотреть в Украине и кто покажет игру блаугранас и сливочных во втором круге чемпионата Испании по футболу, рассказывают Факты ICTV.

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Прямую трансляцию матча Барселона – Реал Мадрид можно будет посмотреть на платформе Megogo.

Трансляция матча 35-го тура чемпионата Испании будет доступна на канале Megogo Футбол Первый, а также в подразделе Футбол в разделе Спорт.

Эль-Класико можно будет посмотреть онлайн по следующим подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

За четыре тура до завершения сезона-2024/25 в Ла Лиге Барселона лидирует в турнирной таблице, имея в активе 79 очков. Реал идет вторым с 75 очками. Тройку лидеров замыкает мадридский Атлетико (67).

Отметим, что в текущем сезоне Реал еще ни разу не смог обыграть Барселону. По забитым голам в последних трех матчах Барселона преобладает в статистике — 12 против 4 точных ударов у сливочных.

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