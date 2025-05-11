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Барселона – Реал Мадрид: прогноз на последнее Эль-Класико сезона

Кіліан Мбаппе
Фото: Depositphotos

Барселона и Реал Мадрид встретятся в четвертый раз в этом сезоне в официальном матче. Эль-Класико состоится в рамках 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра запланирована на воскресенье, 11 мая, на стадионе Эстадио Олимпико в Барселоне.

Начало матча – в 17:15 по киевскому времени.

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Барселона — Реал Мадрид: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Барселона – Реал Мадрид являются подопечные Ханса-Дитера Флика.

На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 1.87. Успех Реала оценивают в 3.65. Ничейный исход матча Барселона – Реал Мадрид в основное время – 4.35.

Согласно прогнозу букмекеров на матч, самым реальным результатом встречи Барселоны и Реала считают победу блаугранас со счетом 1:0. На это дают коэффициент 4.80.

В последних трех очных матчах этого сезона Барселона одержала три победы с общим счетом 12:4. Последний раз Реал побеждал Барселону в апреле 2024 года в чемпионате Испании.

Лидером чемпионата Испании является Барселона, которая имеет 79 очков. Вторым в турнирной таблице идет мадридский Реал, имея 75 очков в активе.

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