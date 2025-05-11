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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Риме, одолев канадку Фернандес

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Вторая ракетка Украины Марта Костюк вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA 1000 в Риме.

В двух сетах она обыграла сеяную Лейлу Фернандес, которая представляет Канаду, со счетом 6:4, 6:2.

Костюк обыграла Фернандес на турнире в Риме

Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут, за которые Костюк пять раз подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. У Фернандес ни одного эйса и четыре двойные ошибки.

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В первом сете Марте удалось сделать брейк на второй подаче соперницы, но впоследствии Лейла взяла подачу украинки. Ключевым стал девятый гейм, в котором Костюк оформила брейк, а затем закрыла сет.

Во второй партии Костюк оформила два брейка и с первого раза реализовала матч-пойнт.

За выход в четвертьфинал соревнований Марта Костюк встретится с “нейтральной” Ариной Соболенко, которая в трех сетах обыграла американку Софию Кенин.

Ранее в 1/8 финала турнира в Риме пробилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей будет американка Даниэль Коллинз, которая в предыдущем круге выбила польку Игу Свьонтек.

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