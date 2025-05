Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Риме, одолев канадку Фернандес

Вторая ракетка Украины Марта Костюк вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA 1000 в Риме.

В двух сетах она обыграла сеяную Лейлу Фернандес, которая представляет Канаду, со счетом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут, за которые Костюк пять раз подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. У Фернандес ни одного эйса и четыре двойные ошибки.

В первом сете Марте удалось сделать брейк на второй подаче соперницы, но впоследствии Лейла взяла подачу украинки. Ключевым стал девятый гейм, в котором Костюк оформила брейк, а затем закрыла сет.

Во второй партии Костюк оформила два брейка и с первого раза реализовала матч-пойнт.

Marta moves on in Roma! @marta_kostyuk passes Fernandez’s test 6-4, 6-2 and is into the next round. #IBI25 pic.twitter.com/fkMDvK95fC

— wta (@WTA) May 11, 2025