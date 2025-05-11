Перед матчем АПЛ стюарды отобрали у журналиста флаг Украины: как объяснили в клубе

Журналист Эндрю Тодос сообщил, что перед матчем между Ипсвичем и Брентфордом в чемпионате Англии стюарды на стадионе Портмен Роуд отобрали у него флаг Украины, потому что он якобы «политический».

Позже в Ипсвиче объяснили инцидент “ошибкой в суждении стюарда”.

У журналиста на матче АПЛ отобрали флаг Украины

Тодос сообщил, что стюарды Ипсвича отобрали у него флаг Украины перед началом матча.

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Поступок мотивировали тем, что флаг якобы является “политическим”, хотя, по словам журналиста, на нем не было написано никаких политических лозунгов.

— Позорные сцены от стюардов Ипсвича. Наш обычный флаг Украины забрали на турникетах, потому что он “политический”. Вроде бы, вернут обратно. Неважно, что у Брентфорда в составе украинец, — говорится в заметке на платформе X на странице Zorya Londonsk, которую основал Тодос.

Как утверждает журналист, другие болельщики попали на арену с флагами своих стран без помех от стюардов.

После матча украинский флаг вернули журналисту и он сфотографировался с ним на арене.

Как комментируют в Ипсвиче

Директор по медиа и коммуникациям Ипсвича Маркус Нэш объяснил инцидент “ошибкой в суждении стюарда”, а клуб продолжает выражать поддержку Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

— Мы хотели бы четко заявить, что это была ошибка в суждении стюарда. Этого не должно было произойти, — пояснил Нэш в комментарии изданию Tribuna.com.

Он отметил, что Ипсвич ранее выражал поддержку украинскому народу, и эта отдельная ошибка никоим образом не отражает позицию клуба.

Нэш добавил, что в клубе предоставят дальнейшие рекомендации и проведут обучение, чтобы такие инциденты не повторялись.

Сам матч завершился минимальной победой Брентфорда над Ипсвичем со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник Кевин Шаде. Украинец Егор Ярмолюк отыграл весь матч.

Фото: Zorya Londonsk

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