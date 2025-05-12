Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал теннисного турнира WTA 1000 в Риме.

На стадии 1/8 финала она одолела американку Даниэль Коллинз в двух сетах со счетом — 6:4 6:2.

Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Риме

Теннисистки провели на корте 1 час и 27 минут, за которые Свитолина сделала три эйса и допустила пять двойных ошибок. У Коллинз ни одной подачи навылет и шесть двойных ошибок.

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На старте первой партии теннисистки обменялись брейками. Ключевым стал пятый гейм на подаче американки, который взяла украинка.

Второй сет Элина начала с брейка, доведя счет до 5:0 в свою пользу. Однако Коллинз удалось взять подачу украинки, а затем еще и следующий гейм. Свитолина с четвертого раза реализовала матчпойнт.

Следующей соперницей Элины станет американская теннисистка Пейтон Стернс, которая в 1/8 финала одолела в трех сетах японку Наоми Осаку. Со Стернс Свитолина еще не встречалась на корте.

Кроме Элины выступления на турнире в Риме продолжает также Марта Костюк, которая за выход в четвертьфинал сыграет с “нейтральной” Ариной Соболенко. Матч должен состояться позже вечером 12 мая.

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