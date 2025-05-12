Шахтер – Динамо Киев: прогноз на матч финала Кубка Украины

В матче между Шахтером и Динамо определится обладатель трофея Кубка Украины сезона-2024/25. Матч состоится в среду, 14 мая, на Центральном стадионе в Житомире.

Начало матча Шахтер – Динамо Киев – в 18:30 по киевскому времени.

Шахтер – Динамо Киев: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Шахтер – Динамо Киев являются подопечные Марино Пушича.

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Ставки на победу Шахтера принимают с коэффициентом 2.26. Успех Динамо оценивают в 3.20. Ничейный результат матча Шахтер – Динамо Киев в основное время – 3.35.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер – Динамо также предлагает шансы на то, кто станет победителем турнира. Так, вероятность триумфа Шахтера оценивают в 1.61, а вот коэффициент на победу Динамо немного ниже – 2.21.

В последних двух очных матчах между Шахтером и Динамо команды не определили победителей, сыграв вничью – 1:1 и 2:2.

Напомним, Динамо вышло в финал Кубка Украины благодаря победе над черновицкой Буковиной (4:1), а Шахтер в полуфинале в овертайме обыграл житомирское Полесье (1:0).

Действующим победителем Кубка Испании является Шахтер, который в прошлом году в финале в Ровно одолел полтавскую Ворсклу.

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