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Когда играет Свитолина в четвертьфинале турнира в Риме: расписание

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

На грунтовом теннисном турнире серии WTA 1000 в Риме во вторник, 13 мая, начнутся первые четвертьфиналы.

Среди восьми теннисисток, которые продолжают борьбу за трофей турнира в столице Италии, есть первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Факты ICTV рассказывают, когда играет Свитолина в четвертьфинале тысячника в Риме.

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Когда играет Свитолина: расписание

Соперницей Элины Свитолиной в четвертьфинале станет американская теннисистка Пейтон Стернс. Это единственная участница этого раунда, которая не является сеяной.

Свитолина сыграет со Стернс во вторник, 13 мая. Ориентировочное начало матча в 20:00 по киевскому времени.

Расписание матчей 1/4 финала на турнире в Риме

  • 13 мая. 14:00. Жасмин Паолини (Италия, 6) — Диана Шнайдер (13);
  • 13 мая. 20:00. Элина Свитолина (Украина, 16) — Пейтон Стернс (США);
  • 14 мая. 14:00. Коко Гауфф (США, 4) — Мирра Андреева (7);
  • 14 мая. 20:00 Арина Соболенко (1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8).

Напомним, на пути к четвертьфиналу Свитолина обыграла сеяную американку Даниэль Коллинз в двух сетах 6:4 6:2.

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