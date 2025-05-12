Костюк проиграла Соболенко на тай-брейке в 1/8 финала турнира в Риме

Вторая ракетка Украины Марта Костюк завершила выступления на турнире серии WTA 1000 в Риме.

В матче 1/8 финала она уступила в двух сетах первой ракетке мира Арине Соболенко со счетом 6:1, 7:6 (10:8).

Костюк уступила Соболенко на турнире в Риме

Теннисистки провели на корте 2 часа и 6 минут, за которые Костюк сделала две подачи навылет и допустила пять двойных ошибок. У ее соперницы четыре эйса и две двойные ошибки.

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Украинка не очень удачно начала встречу, позволив “нейтральной” повести в счете за полчаса. Костюк уступила двумя геймами на собственной подаче.

Во второй партии в равной борьбе Марта оформила брейк в восьмом гейме и при счете 5:3 в свою пользу подавала на сет, но Соболенко удалось взять ее подачу.

В 11-м гейме Костюк уступила на своей подаче, но сразу же оформила брейк, не позволив “нейтральной” реализовать матч-пойнт.

Победительница определилась на тай-брейке второй партии — Костюк имела сетбол, но не реализовала его. Тогда как ее оппонентка с третьей попытки закрыла игру.

Напомним, в предыдущем круге Костюк в двух сетах взяла верх над Лейлой Фернандес из Канады.

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