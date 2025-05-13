В Житомире временно введут “сухой закон” 14 мая: причина

В день проведения Кубка Украины по футболу в среду, 14 мая, в центральной части Житомира запретят продажу алкоголя.

Соответствующее решение принял Совет обороны области, сообщили в Житомирской ОВА.

В Житомире запрещают продажу алкоголя 14 мая

Согласно решению, 14 мая в Житомире будет временно запрещена продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, вина и пива (в частности в стеклянной таре).

Сейчас смотрят

Ограничения распространяются на торговые объекты, расположенные на территории Центрального стадиона Житомира, а также на таких улицах:

Старый бульвар, Фещенко-Чоповского, Университетская, Новый бульвар, Шляхетная, Синельниковская, Михайловская, Лятошинского, Большая Бердичевская от домов № 12 и № 15 до домов № 30 и № 35.

Запрет будет действовать в такие временные промежутки: за четыре часа до начала футбольного матча, во время его проведения и в течение двух часов после его завершения.

Отметим, что Житомир впервые принимает финал Кубка Украины по футболу на Центральном стадионе города. За трофей будут соревноваться Шахтер и Динамо.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где смотреть и кто покажет матч Шахтер — Динамо Киев бесплатно в прямой трансляции.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.