Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Из-за обращения к проститутке: в США арестовали олимпийского чемпиона

Кайл Снайдер
Фото: Getty Images

Олимпийского чемпиона по борьбе Кайла Снайдера арестовала полиция во время операции по борьбе с проституцией в штате Огайо, США. Спортсмен стал одним из 16-ти задержанных.

Об этом пишут New York Post и The Guardian.

За что арестовали Кайла Снайдера

Сейчас смотрят

Полиция города Коламбус в штате Огайо в пятницу провела операцию, направленную на борьбу с проституцией в городе.

Пресс-секретарь полиции Кейтлин Макинтош заявила, что на прошлой неделе правоохранители разместили в интернете объявление, в котором предлагались сексуальные услуги за вознаграждение.

На одно из них ответил Снайдер, договорившись о встрече в местном отеле. На месте он заплатил деньги офицеру под прикрытием и потребовал предоставления сексуальных услуг.

Полиция сообщила, что кроме олимпийского чемпиона в ловушку полиции попали еще 15 мужчин. Снайдер должен предстать перед судом 19 мая.

Кайл Снайдер: что о нем известно

Кайл Снайдер — 29-летний американский борец, выступающий в весе до 97 кг.

Впервые он стал олимпийским чемпионом на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Снайдер также выиграл серебро на Играх в Токио в 2021 году и трижды становился чемпионом мира.

В 2018 году он стал членом Совета президента США Дональда Трампа по вопросам спорта, фитнеса и питания.

Читайте также
Оказалась полностью зрячей: чемпионка Паралимпиады-2020 получила пожизненный бан
Шахана Гаджиєва

Боротьба, Олимпийские игры, проституция, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь