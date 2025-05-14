Из-за обращения к проститутке: в США арестовали олимпийского чемпиона

Олимпийского чемпиона по борьбе Кайла Снайдера арестовала полиция во время операции по борьбе с проституцией в штате Огайо, США. Спортсмен стал одним из 16-ти задержанных.

Об этом пишут New York Post и The Guardian.

За что арестовали Кайла Снайдера

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Полиция города Коламбус в штате Огайо в пятницу провела операцию, направленную на борьбу с проституцией в городе.

Пресс-секретарь полиции Кейтлин Макинтош заявила, что на прошлой неделе правоохранители разместили в интернете объявление, в котором предлагались сексуальные услуги за вознаграждение.

На одно из них ответил Снайдер, договорившись о встрече в местном отеле. На месте он заплатил деньги офицеру под прикрытием и потребовал предоставления сексуальных услуг.

Полиция сообщила, что кроме олимпийского чемпиона в ловушку полиции попали еще 15 мужчин. Снайдер должен предстать перед судом 19 мая.

Кайл Снайдер: что о нем известно

Кайл Снайдер — 29-летний американский борец, выступающий в весе до 97 кг.

Впервые он стал олимпийским чемпионом на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Снайдер также выиграл серебро на Играх в Токио в 2021 году и трижды становился чемпионом мира.

В 2018 году он стал членом Совета президента США Дональда Трампа по вопросам спорта, фитнеса и питания.

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