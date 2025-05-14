Главное, чтобы судья не начудил: Леоненко о фаворите игры Шахтер — Динамо в финале Кубка

Бывший футболист киевского Динамо Виктор Леоненко признался, что ждет от Шахтера и Динамо в финале Кубка Украины достойной игры и высказался относительно фаворита матча.

Об этом он сказал в комментарии изданию Blik.

Шахтер — Динамо: Леоненко об ожиданиях от матча

— Шахтер должен прыгнуть выше головы, чтобы победить… У нас много пишут о Классическом, а по факту, как всегда, будет полтора момента за игру от обеих команд. Вы посмотрите, как Барселона и Реал играли! Оказывается, при счете 0:2 не надо сдаваться. Семь голов на двоих! Вот это я понимаю мастерство, ошибок практически не было. Поэтому я жду от Шахтера и Динамо качества и достойной игры, — сказал Леоненко.

Он также сказал, что считает, что в квалификации еврокубков “всем нашим командам делать нечего”, ведь мы потеряли прямую путевку в группу.

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По его словам, в Лиге чемпионов слабых команд нет, “поэтому Динамо точно в отборе будет мучиться”. А игроки и тренеры “сами мечтают, чтобы сильный соперник достался, чтобы отмазка была”.

Кого считает фаворитом в финале Кубка Украины

Экс-футболист не выделил очевидного фаворита, отметив, что в этом матче важно, чтобы не было судейских ошибок.

— Пусть победит сильнейший. Главное, чтобы судья ничего не начудил. Для меня вообще дико, когда судья пять минут смотрит VAR и ни**ина (ничего, — Ред.) не видит, — сказал он.

Финал Кубка Украины по футболу в 2025 году примет Житомир. Матч состоится 14 мая на Центральном стадионе города. За трофей будут соревноваться Шахтер и Динамо.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где смотреть и кто покажет матч Шахтер — Динамо Киев бесплатно в прямой трансляции.

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