Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча финала Кубка Украины

Матч Шахтер – Динамо Киев состоится в среду, 14 мая, в Житомире на Центральном стадионе в финале Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

Начало матча Шахтер – Динамо запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Факты ICTV рассказывают, где смотреть Шахтер – Динамо в онлайн-трансляции матча финала Кубка Украины.

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Шахтер – Динамо Киев: трансляция матча

Матч Шахтер – Динамо Киев смотреть можно будет на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Также прямую трансляцию встречи можно посмотреть онлайн на телеканале MEGOGO Спорт, который доступен на Т2.

В полуфинале Кубка Украины по футболу Шахтер одолел Полесье в овертайме, а Динамо разгромило клуб Первой лиги Буковину.

В последних двух очных матчах между Шахтером и Динамо в рамках украинской Премьер-лиги команды не определили победителей, сыграв вничью – 1:1 и 2:2.

С прогнозом букмекеров на финал Кубка Украины-2025 и кто является фаворитом в матче Шахтер — Динамо, вы можете ознакомиться здесь.

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