Шахтер нацелился на игрока сборной Польши, который выступал в академии МЮ

Донецкий Шахтер рассматривает трансфер 20-летнего опорного полузащитника сборной Польши по футболу и ФК Легия Макси Оеделе.

Об этом сообщает польское издание Meczyki.

Сколько Шахтер готов заплатить за Оеделе

В контракте Оеделе прописана сумма клаусулы, которая составляет €6 млн. По данным издания, в случае трансфера игрока в другой клуб, то половину этой суммы получит английский Манчестер Юнайтед.

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Утверждается, что сейчас продолжаются переговоры между клубами относительно трансфера. А Шахтер, якобы, готов активировать опцию выкупа.

Неизвестно лишь, есть ли желание у Оеделе стать игроком Шахтера.

В текущем сезоне Оеделе провел 21 официальный матч в футболке Легии. Он не отметился голами, но записал в свой актив одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в €1,5 млн.

Макси Оеделе: что известно о футболисте

Макси Оеделе родился в Великобритании в семье нигерийца и польки. В 2012 году он присоединился к академии Манчестер Юнайтед и выступал за юношеские команды красных дьяволов.

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К Легии он присоединился в августе 2024 года. Вместе с клубом стал победителем Кубка Польши 2025 года, однако в Экстракляси Легия идет пятой.

За сборную Польши Оеделе дебютировал в октябре 2024 в матче Лиги наций против команды Португалии (1:3).

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