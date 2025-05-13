Свитолина в трехсетовом матче потерпела поражение в 1/4 финала турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме на стадии 1/4 финала.

В трех сетах она уступила американке Пейтон Стернс со счетом 2:6, 6:4, 6:7 (4:7)

Свитолина завершила выступить на турнире в Риме

Теннисистки провели на корте 2 часа и 35 минут, за которые Свитолина трижды подала навылет и допустила четыре двойных ошибки. У ее соперницы ни одного эйса и восемь двойных ошибок.

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В первой партии Элина повела с брейком 2:0, но американке быстро удалось переломить ход встречи и взять три следующие ее подачи.

Стернс во втором сете ушла в отрыв 4:2 с двумя брейками. После этого Свитолиной удалось взять две подачи оппонентки и со второго раза реализовать сет-пойнт.

Третью партию Элина начала, поведя в счете 3:0 с двумя взятыми геймами на подаче Стернс. Однако затем американка ответила двумя брейками и сравняла до 3:3.

Теннисистки еще по разу обменялись брейками, после чего игра перешла на тай-брейк, где сильнее была американка — 7:4.

Таким образом в полуфинале теннисного турнира в Риме Стернс встретится с итальянской Жасмин Паолини, которая выбила из турнира “нейтральную” Диану Шнайдер.

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