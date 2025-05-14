Врезался животом в штангу: футболиста клуба АПЛ ввели в искусственную кому после операции

Футболиста клуба АПЛ Ноттингем Форрест Тайво Авонии ввели в состояние искусственной комы после срочной операции на брюшной полости.

Об этом команда сообщила на своей странице в соцсети X.

Трампа Авонии в матче АПЛ

Во время матча 36 тура английской Премьер-лиги между Ноттингем Форест и Лестером в воскресенье, 11 мая, Авонии появился на поле в конце игры.

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В одном из моментов у него была возможность забить, но он столкнулся с защитником лис Факундо Буонанотте, после чего животом врезался в штангу.

После столкновения Авонии оказали медицинскую помощь, но он продолжил игру.

Во вторник Ноттингем Форест сообщил, что 27-летний игрок перенес срочную операцию. По данным Daily Mail, травма Авонии была такого характера, что “в некоторых случаях может привести к летальному исходу”.

Источники издания пишут, что нигерийского форварда ввели в искусственную кому после операции, чтобы способствовать его скорейшему восстановлению.

В турнирной таблице АПЛ Ноттингем Форест идет на седьмом месте, имея в активе 62 очка. Чемпионство Англии досрочно оформил Ливерпуль.

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