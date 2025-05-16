Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание матчей, результаты и где смотреть

Чемпионат мира по хоккею 2025 в элитном дивизионе стартовал 9 мая и продлится до 25 мая. Турнир принимают Швеция и Дания.

Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, которая в финале Мундиаля прошлого года одолела Швейцарию.

Факты ICTV представляют календарь и расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2025, составы групп и где смотреть онлайн матчи хоккейного ЧМ.

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Составы групп на ЧМ-2025 по хоккею

В соревнованиях примут участие 16 лучших команд мира. Команды разделены на две группы — по восемь в каждой.

Группа А : Канада, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения, Финляндия;

: Канада, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения, Финляндия; Группа В: Чехия, Швейцария, США, Германия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

Формат ЧМ по хоккею состоит из группового этапа и раунда плей-офф, куда квалифицируются по четыре лучших команды из каждой группы.

Сборные, которые финишируют последними в группах, следующий сезон проведут в дивизионе IA и станут одними из соперников сборной Украины.

Чемпионат мира по хоккею 2025: календарь

Групповой этап — 9-20 мая;

1/4 финала — 22 мая;

Полуфиналы — 24 мая;

Матч за бронзу — 25 мая

Финал — 25 мая.

Чемпионат мира по хоккею 2025: расписание

Пятница, 9 мая

17:20. Австрия — Финляндия (Группа А) — 1:2;

(Группа А) — 1:2; 17:20. Швейцария — Чехия (Группа В) — 4:5 (после овертайма);

(Группа В) — 4:5 (после овертайма); 21:20. Швеция — Словакия (Группа А) — 5:0;

— Словакия (Группа А) — 5:0; 21:20. Дания — США (Группа В) — 0:5.

Суббота, 10 мая

13:20. Словения — Канада (Группа А) — 0:4;

(Группа А) — 0:4; 13:20. Норвегия — Казахстан (Группа В) — 1:2;

(Группа В) — 1:2; 17:20. Швеция — Австрия (Группа А) — 4:2;

— Австрия (Группа А) — 4:2; 17:20. Германия — Венгрия (Группа В) — 6:1;

— Венгрия (Группа В) — 6:1; 21:20. Франция — Латвия (Группа А) — 1:4;

(Группа А) — 1:4; 21:20. Дания — Швейцария (Группа В) — 2:5.

Воскресенье, 11 мая

13:20. Словакия — Словения (Группа А) — 3:1;

— Словения (Группа А) — 3:1; 13:20. США — Венгрия (Группа В) — 6:0;

— Венгрия (Группа В) — 6:0; 17:20. Латвия — Канада (Группа А) — 1:7;

(Группа А) — 1:7; 17:20. Германия — Казахстан (Группа В) — 4:1;

— Казахстан (Группа В) — 4:1; 21:20. Финляндия — Франция (Группа А) — 4:3 (после овертайма);

— Франция (Группа А) — 4:3 (после овертайма); 21:20. Норвегия — Чехия (Группа В) — 1:2.

Понедельник, 12 мая

17:20. Австрия — Словакия (Группа А) — 3:2 (после буллитов);

— Словакия (Группа А) — 3:2 (после буллитов); 17:20. США — Швейцария (Группа В) — 0:3;

(Группа В) — 0:3; 21:20. Финляндия — Швеция (Группа А) — 1:2;

(Группа А) — 1:2; 21:20. Чехия — Дания (Группа В) — 7:2.

Вторник, 13 мая

17:20. Словения — Латвия (Группа А) — 2:5;

(Группа А) — 2:5; 17:20. Норвегия — Германия (Группа В) — 2:5;

(Группа В) — 2:5; 21:20. Канада — Франция (Группа А) — 5:0;

— Франция (Группа А) — 5:0; 21:20. Казахстан — Венгрия (Группа В) — 2:4.

Среда, 14 мая

17:20. Словакия — Франция (Группа А) — 2:1;

— Франция (Группа А) — 2:1; 17:20. США — Норвегия (Группа В) — 6:5 (после овертаймов);

— Норвегия (Группа В) — 6:5 (после овертаймов); 21:20. Латвия — Швеция (Группа А) — 0:6;

(Группа А) — 0:6; 21:20. Казахстан — Дания (Группа В) — 1:5.

Четверг, 15 мая

17:20. Финляндия — Словения (Группа А) — 9:1;

— Словения (Группа А) — 9:1; 17:20. Швейцария — Германия (Группа В) — 5:1;

— Германия (Группа В) — 5:1; 21:20. Канада — Австрия (Группа А) — 5:1;

— Австрия (Группа А) — 5:1; 21:20. Чехия — Венгрия (Группа В) — 6:1.

Пятница, 16 мая

17:20. Австрия — Франция (Группа А);

17:20. Венгрия — Дания (Группа В);

21:20. Швеция — Словения (Группа А);

21:20. Швейцария — Норвегия (Группа В).

Суббота, 17 мая

13:20. Финляндия — Латвия (Группа А);

13:20. США — Германия (Группа В);

17:20. Франция — Швеция (Группа А);

17:20. Чехия — Казахстан (Группа В);

21:20. Канада — Словакия (Группа А);

21:20. Дания — Норвегия (Группа В).

Воскресенье, 18 мая

17:20. Словения — Австрия (Группа А);

17:20. Казахстан — США (Группа В);

21:20. Словакия — Латвия (Группа А);

21:20. Венгрия — Швейцария (Группа В).

Понедельник, 19 мая

17:20. Франция — Словения (Группа А);

17:20. Германия — Чехия (Группа В);

21:20. Канада — Финляндия (Группа А);

21:20. Венгрия — Норвегия (Группа В).

Вторник, 20 мая

13:20. Латвия — Австрия (Группа А);

13:20. Швейцария — Казахстан (Группа В);

17:20. Словакия — Финляндия (Группа А);

17:20. Чехия — США (Группа В);

21:20. Швеция — Канада (Группа А);

21:20. Германия — Дания (Группа В).

Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею

Группа А Игры Шайбы Очки Группа В Игры Шайбы Очки 1. Канада 4 21:2 12 1. Чехия 4 20:8 11 2. Швеция 4 17:3 12 2. Швейцария 4 17:8 10 3. Финляндия 4 16:7 8 3. Германия 4 16:9 9 4. Словакия 4 7:10 7 4. США 4 17:8 8 5. Латвия 4 10:16 6 5. Дания 4 9:18 3 6. Австрия 4 7:13 2 6. Венгрия 4 6:20 3 7. Франция 4 5:15 1 7. Казахстан 4 6:14 3 8. Словения 4 4:21 0 8. Норвегия 4 9:15 1

Где смотреть ЧМ по хоккею 2025 года

Матчи элитного чемпионата мира по хоккею 2025 года будет транслировать Суспільне Спорт. Игры Мундиаля будут доступны также на местных телеканалах Суспільного.

Всего Суспільне покажет 19 матчей групповой стадии, а также шесть игр плей-офф (все матчи в полном объеме, начиная с полуфиналов).

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