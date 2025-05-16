Можем рассчитывать на ФИФА: Зеленский пообщался с Инфантино

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по видеосвязи с главой ФИФА Джанни Инфантино и главой Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский провел разговор с Инфантино

Стороны обсудили поддержку Украины со стороны Международной федерации футбола. После этого Зеленский отметил, что Киев может рассчитывать на ФИФА.

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— Спорт всегда имеет большое влияние на общества и государства во всем мире. И мы очень ценим такой сильный голос в поддержку Украины и достижения справедливого и прочного мира, — написал Зеленский.

Во время разговора они согласились, что надо работать вместе ради мира и скорейшего прекращения огня и достойного и справедливого завершения войны.

— Дипломатия имеет значение. В Москве должны начать делать настоящие шаги к окончанию войны, а не их имитацию, — говорится в сообщении.

Президент Украины поблагодарил Инфантино за поддержку наших людей, украинских спортсменов, детей. Он отметил, что Украина может рассчитывать на ФИФА.

Напомним, после полномасштабного вторжения России на территорию Украины ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы страны-агрессора от участия в международных соревнованиях.

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