На Уэмбли или Олд Траффорд: Усик готов провести третий бой с Фьюри

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик признался, что допускает проведение трилогии с британским боксером Тайсоном Фьюри, если тот возобновит карьеру.

Об этом он сказал в комментарии talkSPORT.

Усик о возможном третьем бое с Фьюри

У Усика спросили, что он думает о том, если Тайсон Фьюри решит возобновить свою карьеру.

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— Если Тайсон Фьюри возобновит свою карьеру, возможно, мы организуем еще один бой. Нет проблем, я готов. Да, на Уэмбли или Олд Траффорде, — сказал Усик.

Напомним, Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры после поражения в реванше от украинца Александра Усика.

В 2024 году Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику. Первый бой состоялся в мае в Рияде, а на кону стоял титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец одержал победу раздельным решением судей.

В конце апреля объявили о реванше Усик — Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

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