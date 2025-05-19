Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк улучшили свои позиции перед Ролан Гаррос

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 19 мая 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, а вот второй ракеткой теперь стала американка Коко Гауфф, третью строчку замкнула еще одна представительница США Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся пять украинок.

Сейчас смотрят

Рейтинг WTA — на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая поднялась на 13-е место после выхода в четвертьфинал турнира в Риме

На одну позицию улучшила свое положение Марта Костюк. В то же время опустились в рейтинге в топ-100 Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

13. (14). Элина Свитолина — 2 905 очков;

26. (27). Марта Костюк — 1 796 очков;

48. (45). Даяна Ястремская — 1 159 очков;

83. (75). Ангелина Калинина — 813 очков;

86. (80). Юлия Стародубцева — 804 очка;

151. (152). Дарья Снигур — 485 очков;

230. (225). Анастасия Соболева — 310 очков;

235 (274) Александра Олейникова — 304 очка.

Рейтинг WTA от 19 мая 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA произошло шесть изменений. Полька Ига Свентек потеряла три позиции и опустилась на пятую строчку. Зато в рейтинге поднялись выше Коко Гауфф, Джессика Пегула и итальянка Жасмин Паолини.

Также шестой теперь стала “нейтральная” Мирра Андреева, сместив американку Мэдисон Киз на седьмую строчку.

(1). Арина Соболенко — 10 683 очка; (3). Коко Гауфф (США) — 6 863 очка; (4). Джессика Пегула (США) — 6 243 очка; (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5 865 очков; (2). Ига Свентек (Польша) — 5 838 очков; (7) Мирра Андреева — 4 986 очков; (6) Мэдисон Киз (США) — 4 764 очка; (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4 368 очков; (9). Эмма Наварро (США) — 3 831 очко; (10). Паула Бадоса (Испания) — 3 641 очко.

На этой неделе состоится турнир серии 500 WTA в Страсбурге. Также стартует квалификация турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.