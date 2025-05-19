Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн финал Лиги Европы

Матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы определит нового обладателя трофея по итогам сезона-2024/25. Игра состоится 21 мая на стадионе Сан-Мемас в испанском Бильбао.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед, где смотреть и кто покажет в Украине игру шпор и красных дьяволов в финале Лиги Европы, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: где смотреть

Прямую трансляцию матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед можно будет посмотреть на платформе Megogo.

Трансляция финала Лиги Европы будет доступна на канале Megogo Футбол Первый, а также в подразделе Футбол в разделе Спорт.

Матч Тоттенхэм – МЮ можно будет посмотреть онлайн по следующим подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

На финале Лиги Европы будет работать немецкая бригада рефери во главе с Феликсом Цваером. Ему будут ассистировать Роберт Кемптер и Кристиан Дитц. Четвертым арбитром назначен итальянец Маурицио Мариани.

За VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт, которому будут помогать его земляк Беньямин Бранд и испанец Карлос дель Серро Гранде.

В финал текущего розыгрыша Лиги Европы Манчестер Юнайтед вышел благодаря победе в полуфинале над испанским Атлетиком, а Тоттенхэм одолел норвежский Буде-Глимт.

Действующим обладателем Лиги Европы является итальянская Аталанта. В финале в 2024 году бергамаски одолели немецкий Байер.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.